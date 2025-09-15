प्यार में डबल शिफ्ट मैनेजमेंट, फिर हुआ घरवाली और बाहरवाली का सामना, पुलिस तक पहुंच गया प्यार का ये ‘डबल धमाका’

अमरोहा : अमरोहा जिले से एक ऐसा किस्सा सामने आया है जिसे सुनकर आप कहेंगे- इस मामले के आगे 'प्यार का पंचनामा भी फेल है', यहां एक युवक ने अपने दिल को दो हिस्सों में बांट डाला। एक हिस्सा ‘घरवाली’ के लिए और दूसरा ‘बाहरवाली’ के लिए। सब कुछ फिल्मी अंदाज में चल रहा था, लेकिन फिर अचानक ऐसा ट्विस्ट आया कि पूरा गांव तमाशबीन बन गया और पुलिस को बीच में उतरना पड़ा।
डिडौली कोतवाली क्षेत्र के एक गांव का युवक शादी से पहले एक युवती से प्यार करता था, लेकिन परिवार वालों ने जबरन उसकी शादी किसी और से करा दी। शादी के बाद भी उसका दिल पुराने प्यार में ही धड़कता रहा। मौका पाकर उसने अपनी प्रेमिका से भी गुपचुप तरीके से शादी कर ली और गांव के पास ही किराए का एक अलग घर भी दिला दिया। प्रेमिका को उसने झूठा दिलासा दिया कि 'बस घर वाले मान जाएं, फिर तुम्हें इज्जत से घर ले आऊंगा।'
युवक दोनों पत्नियों के साथ 'डबल शिफ्ट' में जिंदगी काट रहा था- कभी घरवाली के पास, कभी बाहरवाली के पास। दोनों को इस बात की भनक तक नहीं थी कि उनका 'सिंपल और सीधा-सादा' पति प्यार के मैदान में दोहरी पारी खेल रहा है।
सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन युवक दो दिन तक बाहरवाली से मिलने नहीं गया। शक से परेशान होकर बाहरवाली सीधे उसके गांव वाले घर पहुंच गई… और सारा खेल एकदम से धड़ाम! सामने खड़ी थी उसकी पहली पत्नी। फिर जो हुआ, वो पूरा गांव देखने उमड़ पड़ा। कहासुनी मारपीट में बदल गई और मामला पुलिस तक पहुंच गया। पुलिस ने युवक और दोनों पत्नियों को कोतवाली बुलाकर जैसे-तैसे शांत कराया।
पुलिस ने तीनों को समझा-बुझाकर छोड़ दिया। युवक ने वादा किया कि वो दोनों का खर्च उठाएगा, लेकिन पहली पत्नी किसी भी हालत में 'सौतन' को साथ रखने को तैयार नहीं है। अब गांव वाले और परिजन पंचायत लगाकर इस ‘डबल शौहर’ का भविष्य तय करने में जुटे हैं। थाना प्रभारी हरीश वर्धन सिंह ने बताया कि अभी किसी पक्ष ने शिकायत नहीं दी है। तहरीर मिलने पर जांच की जाएगी।