प्यार में डबल शिफ्ट मैनेजमेंट, फिर हुआ घरवाली और बाहरवाली का सामना, पुलिस तक पहुंच गया प्यार का ये ‘डबल धमाका’

डिडौली कोतवाली क्षेत्र के एक गांव का युवक शादी से पहले एक युवती से प्यार करता था, लेकिन परिवार वालों ने जबरन उसकी शादी किसी और से करा दी। शादी के बाद भी उसका दिल पुराने प्यार में ही धड़कता रहा। मौका पाकर उसने अपनी प्रेमिका से भी गुपचुप तरीके से शादी कर ली और गांव के पास ही किराए का एक अलग घर भी दिला दिया। प्रेमिका को उसने झूठा दिलासा दिया कि 'बस घर वाले मान जाएं, फिर तुम्हें इज्जत से घर ले आऊंगा।'