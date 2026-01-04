इंस्पेक्टर के बेटे का हाईवे पर मौत का खेल, डिवाइडर पर दौड़ती थार का VIDEO वायरल, SP ने दिखाई सख्ती

इंस्पेक्टर के बेटे का हाईवे पर मौत का खेल | Image Video Grab
Amroha inspector son thar stunt: उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में नेशनल हाईवे की सर्विस रोड पर तेज रफ्तार से थार गाड़ी दौड़ाकर लोगों की जान जोखिम में डालने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। गजरौला थाना क्षेत्र में एक युवक ने थार को न केवल सर्विस रोड पर दौड़ाया, बल्कि डिवाइडर पर चढ़ाकर खतरनाक तरीके से स्टंट भी किया। इस दौरान हाईवे पर मौजूद अन्य वाहन चालकों और राहगीरों की सुरक्षा पूरी तरह दांव पर लग गई।
इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो किसी राहगीर ने रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर डाल दिया, जो देखते ही देखते वायरल हो गया। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि युवक बेखौफ होकर ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करते हुए थार को डिवाइडर के ऊपर से तेज रफ्तार में दौड़ा रहा है। वीडियो वायरल होते ही आम लोगों में गुस्सा और चिंता दोनों देखने को मिली।
पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि थार चला रहा युवक विवेक है, जो यूपी पुलिस में तैनात इंस्पेक्टर सतीश यादव का बेटा है। इंस्पेक्टर सतीश यादव वर्तमान में बरेली जनपद में तैनात हैं। आरोपी की पहचान सामने आने के बाद मामला और संवेदनशील हो गया, क्योंकि इसमें पुलिस विभाग से जुड़े परिवार का नाम सामने आया।
इस खतरनाक स्टंट का वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासनिक स्तर पर हलचल तेज हो गई। अमरोहा के पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद ने मामले का तत्काल संज्ञान लिया और संबंधित अधिकारियों को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए।
एसपी के निर्देश मिलते ही योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत पुलिस ने बिना देरी किए कार्रवाई की। आरोपी युवक को थार गाड़ी सहित हिरासत में ले लिया गया। पुलिस ने मौके पर ही युवक को कड़ी फटकार लगाई और कानून का पालन करने की नसीहत दी।
पुलिस कार्रवाई के बाद युवक विवेक ने हाथ जोड़कर सार्वजनिक रूप से माफी मांगी और अपनी गलती स्वीकार की। नियमों के उल्लंघन को गंभीर मानते हुए पुलिस ने थार गाड़ी को सीज कर दिया है। मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।
पुलिस अधिकारियों ने साफ शब्दों में कहा कि कानून के सामने कोई बड़ा या छोटा नहीं होता। आरोपी चाहे किसी भी पद पर तैनात अधिकारी का बेटा क्यों न हो, नियम तोड़ने पर कार्रवाई तय है। पुलिस ने चेतावनी दी कि भविष्य में इस तरह की हरकत दोहराने पर और भी सख्त कदम उठाए जाएंगे।
बड़ी खबरेंView All
अमरोहा
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग