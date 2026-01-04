इंस्पेक्टर के बेटे का हाईवे पर मौत का खेल, डिवाइडर पर दौड़ती थार का VIDEO वायरल, SP ने दिखाई सख्ती

Amroha inspector son thar stunt: उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में नेशनल हाईवे की सर्विस रोड पर तेज रफ्तार से थार गाड़ी दौड़ाकर लोगों की जान जोखिम में डालने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। गजरौला थाना क्षेत्र में एक युवक ने थार को न केवल सर्विस रोड पर दौड़ाया, बल्कि डिवाइडर पर चढ़ाकर खतरनाक तरीके से स्टंट भी किया। इस दौरान हाईवे पर मौजूद अन्य वाहन चालकों और राहगीरों की सुरक्षा पूरी तरह दांव पर लग गई।