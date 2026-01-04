खनन अधिकारी को देख भागा माफिया, ट्रॉली पलटी; थाने से चंद कदमों पर अवैध खनन की खुली चुनौती

Illegal Mining Amroha: अमरोहा जिले में अवैध खनन का मामला एक बार फिर प्रशासन के लिए चुनौती बनकर सामने आया है। जोया-अमरोहा मार्ग पर शनिवार देर रात अवैध खनन से भरी एक ट्रैक्टर-ट्रॉली तेज रफ्तार में दौड़ती हुई पलट गई। बताया गया कि ट्रैक्टर चालक ने खनन अधिकारी को सामने देखकर भागने की कोशिश की, इसी दौरान यह हादसा हुआ।