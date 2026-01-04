4 जनवरी 2026,

रविवार

अमरोहा

खनन अधिकारी को देख भागा माफिया, ट्रॉली पलटी; थाने से चंद कदमों पर अवैध खनन की खुली चुनौती

Amroha News: अमरोहा के जोया-अमरोहा मार्ग पर अवैध खनन से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली खनन अधिकारी को देखकर भागते समय पलट गई। घटना के बाद अज्ञात चालक के खिलाफ डिडौली कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया है।

अमरोहा

image

Mohd Danish

Jan 04, 2026

amroha illegal mining tractor trolley case

खनन अधिकारी को देख भागा माफिया..

Illegal Mining Amroha: अमरोहा जिले में अवैध खनन का मामला एक बार फिर प्रशासन के लिए चुनौती बनकर सामने आया है। जोया-अमरोहा मार्ग पर शनिवार देर रात अवैध खनन से भरी एक ट्रैक्टर-ट्रॉली तेज रफ्तार में दौड़ती हुई पलट गई। बताया गया कि ट्रैक्टर चालक ने खनन अधिकारी को सामने देखकर भागने की कोशिश की, इसी दौरान यह हादसा हुआ।

जोया चौकी से 50 मीटर दूर की घटना

यह पूरी घटना डिडौली कोतवाली क्षेत्र की जोया चौकी से महज 50 मीटर की दूरी पर हुई, जिससे कानून-व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। सड़क पर पलटी ट्रॉली में अवैध रूप से खनन की गई सामग्री भरी हुई थी, जो साफ तौर पर खनन नियमों के उल्लंघन की ओर इशारा करती है।

खनन अधिकारी को देखकर मचा हड़कंप

मौके पर मौजूद खनन अधिकारी के.वी. सिंह के अनुसार, जैसे ही ट्रैक्टर चालक ने उन्हें देखा, वह घबरा गया और वाहन को तेज रफ्तार में भगाने लगा। संतुलन बिगड़ने के कारण ट्रॉली सड़क पर पलट गई, जिससे कुछ देर के लिए मार्ग पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

भीड़ जुटी, अधिकारी पर बना दबाव

ट्रॉली पलटते ही आसपास के लोग मौके पर जमा हो गए। इसी दौरान अवैध खनन से जुड़े लोगों ने खनन अधिकारी पर ट्रैक्टर को छोड़ने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। बातचीत के बहाने अधिकारी को उलझाया गया, जिसका फायदा उठाकर चालक ट्रैक्टर लेकर मौके से फरार हो गया।

देर शाम थाने पहुंची तहरीर

घटना के बाद खनन अधिकारी के.वी. सिंह ने 4 जनवरी की देर शाम डिडौली कोतवाली पहुंचकर पूरे मामले की लिखित तहरीर दी। तहरीर में अवैध खनन, सरकारी कार्य में बाधा और मौके से फरार होने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं।

पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा

डिडौली प्रभारी निरीक्षक हरिशबर्धन सिंह ने बताया कि खनन अधिकारी की तहरीर के आधार पर अज्ञात ट्रैक्टर चालक के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस अब फरार चालक की पहचान और अवैध खनन से जुड़े नेटवर्क की जांच में जुट गई है।

Published on:

04 Jan 2026 09:36 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Amroha / खनन अधिकारी को देख भागा माफिया, ट्रॉली पलटी; थाने से चंद कदमों पर अवैध खनन की खुली चुनौती

अमरोहा

उत्तर प्रदेश

