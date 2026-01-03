ब्रह्म मुहूर्त से गूंजे हर-हर गंगे के जयकारे: पौष पूर्णिमा पर अमरोहा में गंगा स्नान, दान और माघ स्नान पर्व का शुभारंभ

Paush purnima ganga snan amroha: यूपी के अमरोहा में पौष पूर्णिमा के पावन अवसर पर शनिवार तड़के ब्रजघाट और तिगरी गंगा धाम में आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिला। श्रद्धालुओं ने ब्रह्म मुहूर्त में मोक्षदायिनी गंगा में स्नान कर सूर्य देव को अर्ध्य अर्पित किया। इसके बाद ब्राह्मणों और गरीब-निराश्रितों को तिल, गुड़, कंबल और ऊनी वस्त्रों का दान कर पुण्य अर्जित किया। धार्मिक आयोजन को लेकर पूरे क्षेत्र में आध्यात्मिक वातावरण बना रहा, जबकि सुरक्षा के मद्देनज़र अमरोहा पुलिस पूरी तरह मुस्तैद दिखाई दी।