संत रामभद्राचार्य बोले- 25-25 बच्चे पैदा करते हैं फिर तीन-तलाक दे देते, पश्चिमी यूपी को बताया ‘मिनी पाकिस्तान’

रामकथा के अंतिम दिन स्वामी रामभद्राचार्य ने कहा, 'जितनी दुर्गति इस्लाम परंपरा में महिलाओं की हुई, ऐसी कहीं नहीं देखी जाती। एक-एक महिला से 25-25 बच्चे पैदा करना, फिर उनके वृद्ध होने पर तलाक-तलाक-तलाक कहकर छोड़ देना, यूज एंड थ्रो—ये हमारे यहां नहीं है।' उन्होंने श्रद्धालुओं से अपील की कि बच्चों को संस्कारी बनाने के लिए सरस्वती शिशु मंदिर जैसे स्कूलों में भेजें, न कि कॉन्वेंट स्कूलों या मदरसों में। उन्होंने हिंदू धर्म को सबसे उदार बताते हुए कहा, 'ऐसा धर्म कहीं नहीं हो सकता।'