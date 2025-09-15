Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

मेरठ

संत रामभद्राचार्य बोले- 25-25 बच्चे पैदा करते हैं फिर तीन-तलाक दे देते, पश्चिमी यूपी को बताया ‘मिनी पाकिस्तान’

एक बार फिर संत रामभद्राचार्य विवादों में हैं। उन्होंने मेऱठ में कथा के दौरान कहा कि महिलाओं की जितनी दुर्गति इस्लाम धर्म में हुई है उतनी कहीं नहीं।

मेरठ

Avaneesh Kumar Mishra

Sep 15, 2025

संत रामभद्राचार्य।
संत रामभद्राचार्य।

मेरठ : मेरठ के विक्टोरिया पार्क में आयोजित रामकथा के समापन पर जगद्गुरु स्वामी रामभद्राचार्य ने विवादित बयान दिया। उन्होंने इस्लाम धर्म पर टिप्पणी करते हुए कहा कि वहां महिलाओं की 'जितनी दुर्गति हुई, उतनी कहीं नहीं।' स्वामी जी ने दावा किया कि इस्लाम में एक महिला से '25-25 बच्चे पैदा कराए जाते हैं' और बुजुर्ग होने पर 'तीन तलाक' कहकर छोड़ दिया जाता है। साथ ही, उन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश को 'मिनी पाकिस्तान' करार देते हुए हिंदू पलायन का मुद्दा उठाया।

रामकथा के अंतिम दिन स्वामी रामभद्राचार्य ने कहा, 'जितनी दुर्गति इस्लाम परंपरा में महिलाओं की हुई, ऐसी कहीं नहीं देखी जाती। एक-एक महिला से 25-25 बच्चे पैदा करना, फिर उनके वृद्ध होने पर तलाक-तलाक-तलाक कहकर छोड़ देना, यूज एंड थ्रो—ये हमारे यहां नहीं है।' उन्होंने श्रद्धालुओं से अपील की कि बच्चों को संस्कारी बनाने के लिए सरस्वती शिशु मंदिर जैसे स्कूलों में भेजें, न कि कॉन्वेंट स्कूलों या मदरसों में। उन्होंने हिंदू धर्म को सबसे उदार बताते हुए कहा, 'ऐसा धर्म कहीं नहीं हो सकता।'

ये भी पढ़ें

फेमस फिल्म डायरेक्टर गिरफ्तार, इस एक्ट्रेस ने लगाया था यौन शोषण का आरोप
गाज़ियाबाद
हरियाणवी एक्ट्रेस के यौन शोषण के आरोप के बाद डायरेक्टर उत्तम कुमार गिरफ्तार।

पश्चिमी यूपी को बता दिया मिनी पाकिस्तान

इससे पहले, रामकथा के दौरान स्वामी जी ने पश्चिमी यूपी की तुलना पाकिस्तान से की। उन्होंने कहा, “हिंदुओं पर संकट है। पश्चिमी यूपी में आकर लगता है जैसे मिनी पाकिस्तान है। संभल, मेरठ, मुजफ्फरनगर में हिंदू पलायन कर रहे हैं। हमें मुखर होना होगा। सनातन धर्म ही ऐसा है जहां वसुधैव कुटुंबकम् कहा जाता है। हम किसी से द्वेष नहीं करते, लेकिन छेड़ने पर छोड़ेंगे नहीं।”

मुस्लिम संगठनों ने जताया कड़ा विरोध

स्वामी जी के बयान पर मुस्लिम संगठनों ने कड़ा विरोध जताया। अखिल भारतीय मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शाहाबुद्दीन रजवी ने इसे 'बेबुनियाद और भड़काऊ' बताया। समाजवादी पार्टी के सांसद हरेंद्र मलिक और एसटी हसन ने कहा कि यह बयान सांप्रदायिक सद्भाव को नुकसान पहुंचाता है और योगी सरकार की छवि खराब करता है। दूसरी ओर, विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) ने स्वामी जी का समर्थन करते हुए पलायन को राष्ट्रीय समस्या बताया।

रामभद्राचार्य ने अपने बयान पर सफाई दी: 'मैं आज भी कहता हूं, संभल से हिंदू पलायन क्यों कर रहे हैं? मेरठ-मुजफ्फरनगर में हिंदुओं पर दबाव है। मैंने क्या गलत कहा?' यह पहला मौका नहीं है जब उनके बयान विवाद में आए। 2023 में एक यूट्यूबर पर टिप्पणी को लेकर भी बवाल हुआ था।

ये भी पढ़ें

23 साल की लड़की ने नाबालिग को धमकाकर की शादी… मंदिर में जबरन भरवाया मांग में सिंदूर
देवरिया
23 साल की लड़की ने नाबालिग से की जबरन शादी।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

15 Sept 2025 05:59 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Meerut / संत रामभद्राचार्य बोले- 25-25 बच्चे पैदा करते हैं फिर तीन-तलाक दे देते, पश्चिमी यूपी को बताया ‘मिनी पाकिस्तान’

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.