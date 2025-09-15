23 साल की लड़की ने नाबालिग को धमकाकर की शादी… मंदिर में जबरन भरवाया मांग में सिंदूर

उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है, जहां 23 वर्षीय एक युवती पर 15 वर्षीय नाबालिग लड़के को प्रेम जाल में फंसाने, शारीरिक संबंध बनाने और जहर खाकर आत्महत्या की धमकी देकर जबरन शादी रचाने का गंभीर आरोप लगा है। यह मामला सलेमपुर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव से जुड़ा है, जहां युवती ने नाबालिग को डराकर 27 अगस्त को भगड़ा भवानी मंदिर में सात फेरे लिए। घटना के बाद परिवार परेशान हो गया और मामला चाइल्ड लाइन तथा बाल कल्याण समिति तक पहुंचा। पुलिस ने युवती के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, जबकि वह फरार बताई जा रही है।