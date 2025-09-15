23 साल की लड़की ने नाबालिग को धमकाकर की शादी… मंदिर में जबरन भरवाया मांग में सिंदूर

उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है, जहां 23 वर्षीय एक युवती पर 15 वर्षीय नाबालिग लड़के को प्रेम जाल में फंसाने, शारीरिक संबंध बनाने और जहर खाकर आत्महत्या की धमकी देकर जबरन शादी रचाने का गंभीर आरोप लगा है। यह मामला सलेमपुर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव से जुड़ा है, जहां युवती ने नाबालिग को डराकर 27 अगस्त को भगड़ा भवानी मंदिर में सात फेरे लिए। घटना के बाद परिवार परेशान हो गया और मामला चाइल्ड लाइन तथा बाल कल्याण समिति तक पहुंचा। पुलिस ने युवती के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, जबकि वह फरार बताई जा रही है।
युवती और नाबालिग लड़के के बीच करीब छह महीने पहले प्रेम संबंध शुरू हुए थे। लड़के के परिवार का आरोप है कि युवती ने जानबूझकर नाबालिग को फंसाया। लड़के ने बताया कि युवती ने उसे कई बार बहला-फुसलाकर शारीरिक संबंध बनाए और शादी के लिए लगातार दबाव डाला। जब लड़के ने इनकार किया, तो युवती ने जहर खाकर सुसाइड करने की धमकी दी। डरे-सहमे लड़के ने आखिरकार हामी भर दी। परिवार वालों का कहना है कि यह सब युवती की चालबाजी का नतीजा है, जिससे उनका नाबालिग बेटा बुरी तरह फंस गया।
पिछले कुछ दिनों से शादी का दबाव बढ़ने पर लड़के ने स्थानीय पुलिस चौकी में शिकायत की। लेकिन, कुछ पुलिसकर्मियों ने कथित तौर पर युवती का पक्ष लिया और लड़के को धमकाया कि शादी न करने पर उसके खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज हो जाएगा। इस दबाव के चलते लड़का चुप रह गया।
27 अगस्त को युवती ने लड़के को भगड़ा भवानी मंदिर ले जाकर शादी रचा ली। शादी के दौरान दोनों परिवारों के सदस्य वहां पहुंच गए थे। लड़के का परिवार लगातार विरोध करता रहा, लेकिन युवती ने दबाव बनाकर सात फेरे करवा लिए। शादी के बाद लड़के की मां ने साफ मना कर दिया कि वह नाबालिग बेटे के साथ युवती को घर नहीं ले जाएंगी। उन्होंने कहा, 'मेरा बेटा अभी नाबालिग है। जब वह बालिग हो जाएगा, तभी वह खुद फैसला लेगा।' इस विवाद के दौरान किसी ने चाइल्ड लाइन को सूचना दे दी। चाइल्ड लाइन की टीम तुरंत पहुंची और दोनों पक्षों को सलेमपुर कोतवाली ले गई।
घटना की जानकारी मिलते ही बाल कल्याण समिति ने सभी पहलुओं की जांच की। समिति की अध्यक्ष सावित्री राय ने देवरिया के एसपी को पत्र लिखकर युवती के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग की। पत्र में नाबालिग के शोषण, जबरन शादी और धमकी जैसे मुद्दों पर जोर दिया गया। सूत्रों के मुताबिक, पुलिस ने आईपीसी की विभिन्न धाराओं (जैसे नाबालिग से शोषण, धमकी और जबरन विवाह) के तहत केस दर्ज कर लिया है। जांच अधिकारी ने बताया कि युवती अंडरग्राउंड हो गई है और उसकी तलाश जारी है, जबकि लड़का अपने परिवार के साथ घर पर सुरक्षित है।