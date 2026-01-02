‘फिल्मी’ अंदाज़ में खनन माफिया का पीछा, खाई में गिरी SDM की कार; बाल-बाल बचीं महिला अफसर!

SDM Car Accident Amroha:यूपी के अमरोहा जिले में अवैध खनन का कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। खनन माफिया के हौसले इस कदर बुलंद हो चुके हैं कि वे अब सीधे प्रशासनिक अधिकारियों को चुनौती देते नजर आ रहे हैं। ताजा मामला नौगावां सादात तहसील का है, जहां अवैध खनन करने वालों का पीछा करना एसडीएम को भारी पड़ गया और उनकी सरकारी कार खंदक में जा गिरी।