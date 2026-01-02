2 जनवरी 2026,

शुक्रवार

अमरोहा

‘फिल्मी’ अंदाज़ में खनन माफिया का पीछा, खाई में गिरी SDM की कार; बाल-बाल बचीं महिला अफसर!

Amroha News: अमरोहा में अवैध खनन का पीछा करते हुए नौगावां सादात की एसडीएम सुनीता सिंह की सरकारी कार खंदक में गिर गई। हादसे में वह बाल-बाल बचीं, जबकि खनन कारोबारी फरार हो गए। मामले की जांच जारी है।

अमरोहा

image

Mohd Danish

Jan 02, 2026

sdm car accident illegal mining amroha

‘फिल्मी’ अंदाज़ में खनन माफिया का पीछा | AI Generated Image

SDM Car Accident Amroha:यूपी के अमरोहा जिले में अवैध खनन का कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। खनन माफिया के हौसले इस कदर बुलंद हो चुके हैं कि वे अब सीधे प्रशासनिक अधिकारियों को चुनौती देते नजर आ रहे हैं। ताजा मामला नौगावां सादात तहसील का है, जहां अवैध खनन करने वालों का पीछा करना एसडीएम को भारी पड़ गया और उनकी सरकारी कार खंदक में जा गिरी।

सूचना मिलते ही मौके पर निकलीं एसडीएम सुनीता सिंह

बुधवार सुबह करीब 11 बजे नौगावां सादात की एसडीएम सुनीता सिंह तहसील कार्यालय में बैठी थीं। इसी दौरान उन्हें सूचना मिली कि पीलाकुंड और मखदूमपुर के बीच स्थित ईंट भट्टों के पास बड़े पैमाने पर अवैध खनन किया जा रहा है। बताया गया कि खनन में डंपर, ट्रैक्टर-ट्रॉली और जेसीबी मशीनों का इस्तेमाल हो रहा है।

डंपर को देखते ही शुरू हुआ पीछा

सूचना को गंभीरता से लेते हुए एसडीएम तत्काल सरकारी वाहन से मौके के लिए रवाना हुईं। जैसे ही मिट्टी से भरे डंपर पर नजर पड़ी, उसे रोकने का प्रयास किया गया। लेकिन प्रशासनिक गाड़ी को पीछे आते देख डंपर चालक ने रफ्तार बढ़ा दी और कच्चे रास्ते की ओर वाहन मोड़ दिया।

कच्चे रास्ते पर अनियंत्रित हुई कार, खंदक में फंसी

डंपर चालक अचानक कच्चे रास्ते पर तेज कट मारकर निकल गया, लेकिन एसडीएम की गाड़ी अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बनी खंदक में जा गिरी। गाड़ी बुरी तरह फंस गई और पलटने की स्थिति में पहुंच गई। गनीमत यह रही कि कार पलटी नहीं और एसडीएम सुनीता सिंह को किसी प्रकार की शारीरिक चोट नहीं आई।

हादसे के बाद फरार हुए खनन कारोबारी

एसडीएम की कार के खंदक में गिरते ही मौके का फायदा उठाकर खनन कारोबारी अपने वाहन लेकर फरार हो गए। प्रशासनिक अधिकारी के साथ हुई इस घटना के बावजूद माफिया का बच निकलना अवैध खनन नेटवर्क की गंभीरता को उजागर करता है।

तहसील स्टाफ मौके पर पहुंचा, क्रेन से निकाली गई गाड़ी

घटना की सूचना मिलते ही तहसील के लेखपाल और अन्य कर्मचारी मौके पर पहुंचे। इसके बाद क्रेन मंगवाकर काफी मशक्कत के बाद एसडीएम की कार को खंदक से बाहर निकाला गया। हादसे के दौरान क्षेत्र में कुछ देर अफरा-तफरी का माहौल भी बना रहा।

एसडीएम ने नहीं दी तहरीर, खनन अधिकारी को दी सूचना

घटना के बावजूद एसडीएम सुनीता सिंह ने खेत स्वामी या खनन कारोबारियों के खिलाफ कोई लिखित तहरीर नहीं दी। उन्होंने बताया कि पूरे मामले की जानकारी जिला खनन अधिकारी को दे दी गई है और आगे की कार्रवाई उनके स्तर से की जाएगी।

जांच के बाद होगी कार्रवाई: जिला खनन अधिकारी

जिला खनन अधिकारी केबी सिंह ने बताया कि एसडीएम द्वारा घटना की सूचना दी गई है। पूरे मामले की जांच कराई जा रही है और जांच रिपोर्ट के आधार पर ही आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। उन्होंने अवैध खनन पर सख्ती के संकेत भी दिए हैं।

प्रशासनिक सख्ती के बावजूद जारी अवैध खनन पर सवाल

यह घटना एक बार फिर अमरोहा जिले में अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रण को लेकर सवाल खड़े करती है। जब एक एसडीएम तक का पीछा कर रहे खनन माफिया बच निकलते हैं, तो आम नागरिकों की सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर चिंता और गहरी हो जाती है।

Published on:

02 Jan 2026 03:47 pm

अमरोहा / 'फिल्मी' अंदाज़ में खनन माफिया का पीछा, खाई में गिरी SDM की कार; बाल-बाल बचीं महिला अफसर!

