अमरोहा

यूपी में फास्ट फूड से एक और मौत: बर्गर-नूडल्स खाने से छात्रा के दिमाग में बनी 20 से ज्यादा गांठे, इलाज के दौरान..

UP News: यूपी के अमरोहा में फास्ट फूड के अधिक सेवन से 19 वर्षीय नीट अभ्यर्थी की दर्दनाक मौत हो गई। डॉक्टरों के मुताबिक बर्गर-नूडल्स में इस्तेमाल पत्ता गोभी से पहुंचे कीड़ों के कारण छात्रा के दिमाग में कई गांठें बन गई थीं, जिनसे इलाज के दौरान उसकी जान चली गई।

2 min read
Google source verification

अमरोहा

image

Mohd Danish

Jan 02, 2026

fast food brain infection student death up

यूपी में फास्ट फूड से एक और मौत | AI Generated Image

Fast food death UP:उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले से फास्ट फूड के सेवन से जुड़ा एक और चौंकाने वाला मामला सामने आया है। बर्गर और नूडल्स जैसे फास्ट फूड का अधिक सेवन करने वाली 19 वर्षीय छात्रा इलमा कुरैशी की इलाज के दौरान मौत हो गई। इलमा नीट की तैयारी कर रही थी और दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में उसका इलाज चल रहा था।

इलमा कुरैशी थी मेहनती छात्रा

इलमा कुरैशी अमरोहा के गजरौला थाना क्षेत्र अंतर्गत चुचैला कलां गांव की रहने वाली थी। वह नदीम कुरैशी की बेटी थी, जो नोएडा में कबाड़ का काम करते हैं। परिवार के अनुसार इलमा पढ़ाई में बेहद मेहनती थी और डॉक्टर बनने का सपना देख रही थी, लेकिन किसे पता था कि खानपान की एक आदत उसकी जिंदगी छीन लेगी।

सिर दर्द से शुरू हुई बीमारी की कहानी

इलमा को करीब एक महीने पहले अचानक तेज सिर दर्द की शिकायत हुई थी। स्थानीय इलाज के बाद कुछ दिन उसे राहत मिली, लेकिन सिर दर्द दोबारा बढ़ने पर परिजन उसे नोएडा लेकर गए। वहां निजी अस्पताल में चिकित्सकों ने एमआरआई और सीटी स्कैन कराने की सलाह दी।

एमआरआई रिपोर्ट ने बढ़ाई चिंता

जांच रिपोर्ट सामने आने पर डॉक्टरों ने बताया कि इलमा के दिमाग में गांठें बनी हुई हैं। इलाज के बाद उसकी हालत में कुछ सुधार हुआ, लेकिन बीमारी पूरी तरह खत्म नहीं हुई। इसी बीच 18 दिसंबर को वह परिवार की शादी में शामिल होने गांव आई, जहां उसकी तबीयत फिर बिगड़ गई।

दिल्ली में इलाज के दौरान बिगड़ी हालत

परिजन इलमा को तुरंत दिल्ली के एक निजी अस्पताल ले गए, लेकिन इलाज बेहद महंगा होने के कारण उसे राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहां इलाज के दौरान उसकी हालत लगातार बिगड़ती चली गई और जांच में सामने आया कि दिमाग में गांठों की संख्या बढ़कर 20 से अधिक हो चुकी थी।

सोमवार दोपहर जिंदगी की जंग हारी इलमा

काफी प्रयासों के बावजूद सोमवार दोपहर इलाज के दौरान इलमा की मौत हो गई। मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। रोते-बिलखते परिजन उसका शव गांव लेकर पहुंचे, जहां पूरे इलाके में शोक की लहर फैल गई।

डॉक्टरों का दावा: पत्ता गोभी से पहुंचे कीड़े

इलमा के पिता नदीम कुरैशी ने बताया कि इलाज कर रहे डॉक्टरों ने आशंका जताई थी कि फास्ट फूड में इस्तेमाल होने वाली पत्ता गोभी में मौजूद कीड़ा शरीर में पहुंच गया। वही कीड़ा आंतों के जरिए दिमाग तक पहुंचा और गांठों का कारण बना।

फास्ट फूड में छुपा खतरनाक जोखिम

डॉक्टरों के अनुसार फास्ट फूड में इस्तेमाल होने वाली कच्ची या ठीक से साफ न की गई सब्जियां गंभीर बीमारियों का कारण बन सकती हैं। इलमा को बर्गर और नूडल्स खाने का शौक था, जिसमें पत्ता गोभी का नियमित इस्तेमाल होता है।

डॉक्टर की चेतावनी: नॉनवेज से भी खतरा

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक डॉ. राहुल कुमार ने बताया कि इस तरह के कीड़े केवल सब्जियों से ही नहीं, बल्कि नॉनवेज खाने से भी शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। कुछ पशुओं के मांस में मौजूद परजीवी मानव शरीर में पहुंचकर दिमाग में गांठ बना सकते हैं।

15 साल पुराना मामला भी आया सामने

मंडी धनौरा क्षेत्र में 15 साल पहले भी इसी तरह का मामला सामने आया था, जहां एक युवक के दिमाग में कीड़े पाए गए थे। समय पर इलाज मिलने से उसकी जान बच गई थी, लेकिन उसे करीब दो महीने तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा था।

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

02 Jan 2026 12:18 pm

