यूपी में फास्ट फूड से एक और मौत: बर्गर-नूडल्स खाने से छात्रा के दिमाग में बनी 20 से ज्यादा गांठे, इलाज के दौरान..

Fast food death UP:उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले से फास्ट फूड के सेवन से जुड़ा एक और चौंकाने वाला मामला सामने आया है। बर्गर और नूडल्स जैसे फास्ट फूड का अधिक सेवन करने वाली 19 वर्षीय छात्रा इलमा कुरैशी की इलाज के दौरान मौत हो गई। इलमा नीट की तैयारी कर रही थी और दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में उसका इलाज चल रहा था।