नाबालिग बेटे का निकाह रोकने के लिए पिता ने बुलाई पुलिस, दुल्हन के दरवाजे पर बैठा पहरा

​जब लड़के के पिता को बेटे के नाबालिग होने के बावजूद निकाह कराए जाने की जानकारी मिली, तो उन्होंने इसका कड़ा विरोध किया। उन्होंने अपनी पत्नी और लड़की पक्ष को समझाने की कोशिश की कि यह निकाह गैर-कानूनी है, लेकिन जब कोई भी पक्ष मानने को तैयार नहीं हुआ, तो पिता ने अंततः चाइल्ड लाइन और पुलिस का दरवाजा खटखटाया।