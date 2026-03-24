समझ जाओ…नहीं माना तो बना खौफनाक प्लान, पीट-पीटकर कुएं में फेंका

पुलिस के मुताबिक, आरोपी अभिषेक ने पुलिस को बताया कि चंद्रवीर के प्रेम संबंध उसकी बहन से हो गए थे। दोनों साथ में दौड़ लगाने जाते थे। उसे कई बार मना किया मगर वो मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। इस पर उसकी हत्या की साजिश रची। इसमें उसके पिता विजय सिंह और चाचा राज कुमार भी शामिल हो गए। घटना में शामिल अन्य आरोपी राजकुमार और उमेश अभी फरार हैं, जिनकी तलाश में दबिश दी जा रही है। गांव में किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पुलिस बल तैनात किया गया है और लगातार गश्त की जा रही है।