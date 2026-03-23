23 मार्च 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

आगरा

आगरा का मौसम हुआ खराब, आसमान में काले बादल छाए, बारिश का अनुमान, कैसा रहेगा इस हफ्ते मौसम

Agra weather this week: आगरा में आज सुबह से आसमान में काले बादल छाए हैं। जबकि रविवार को धूप निकली थी। दिन में बारिश होने की भी संभावना है।‌ पर्यटन की दृष्टि से इस हफ्ते का मौसम बढ़िया रहेगा।

2 min read
Google source verification

आगरा

image

Narendra Awasthi

Mar 23, 2026

फोटो सोर्स- पत्रिका

फोटो सोर्स- पत्रिका

Agra weather this week: आगरा में आज सुबह से आसमान में काले बादल छाए हैं। जिसके कारण सुबह के तापमान में कमी आई है। मौसम विभाग के अनुसार आज दिन में बारिश होने की संभावना है। इस दौरान पश्चिम दिशा से आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित करेंगी। 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। आगामी 24 मार्च मंगलवार को भी आसमान में हल्के-फुल्के बादल छाए रहेंगे। रात में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की जानकारी दी गई है। इस हफ्ते आगरा में बारिश की कोई संभावना नहीं है। महीने के अंत में 30 मार्च को मौसम के फिर खराब होने की संभावना है।

कैसा रहेगा आगरा में आज का मौसम?

उत्तर प्रदेश के आगरा में मौसम आज एक बार फिर खराब हो गया। बीते शुक्रवार को आगरा में झमाझम बारिश हुई थी। इसके बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई। यह स्थिति अभी भी बनी हुई है। आज सुबह से ही आसमान में बादल छाए हैं। आज का अधिकतम तापमान 30 डिग्री और न्यूनतम 19 डिग्री रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार दिन में बारिश होने की संभावना है। इस दौरान पश्चिम दिशा से आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित करेंगी। रात में भी आसमान साफ रहेगा। बीते रविवार को दिन में तेज धूप निकली थी, लेकिन शाम होते-होते आसमान में बादल छा गए, जिससे लोगों को ठंड का एहसास हुआ। ‌

कैसा रहेगा 24 मार्च का मौसम?

मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार 24 मार्च के दिन आसमान मुख्य रूप से साफ रहेगा। लेकिन बादलों की आवाजाही ही बनी रह सकती है। 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। पश्चिम दिशा से आने वाली हवाओं का असर मौसम पर पड़ेगा। दिन का अधिकतम तापमान 33 डिग्री और रात का न्यूनतम तापमान 18 डिग्री रहने का अनुमान है। रात में 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। जिस पर उत्तर और पश्चिम दिशा से आने वाली हवाओं का असर दिखाई पड़ेगा। बारिश की कोई संभावना नहीं है।

कैसा रहेगा इस हफ्ते का मौसम?

मौसम विभाग के अनुसार बुधवार का तापमान 20 से 34 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। जबकि गुरुवार 26 मार्च का तापमान 21 से 35, शुक्रवार 27 मार्च का तापमान 20 से 34, शनिवार 28 मार्च का तापमान 22 से 34 और रविवार 29 मार्च का तापमान 22 से 36 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। इस दौरान आसमान साफ रहेगा। बादलों की आवाजाही से इनकार नहीं है। सोमवार 30 मार्च को हल्की-फुल्की बूंदाबांदी होने की संभावना है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

up weather

UP Weather Forecast

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

23 Mar 2026 11:14 am

Published on:

23 Mar 2026 11:13 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Agra / आगरा का मौसम हुआ खराब, आसमान में काले बादल छाए, बारिश का अनुमान, कैसा रहेगा इस हफ्ते मौसम

बड़ी खबरें

View All

आगरा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

खुशखबरी: कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य ने कहा प्रदेश में 266 नवीन आंगनबाड़ी केंद्रों को दी गई स्वीकृति

टैबलेट मंत्री बेबी रानी मौर्य, फोटो सोर्स- X बेबी रानी मौर्य
आगरा

‘तुम्हारे बेटे ने मेरे साथ…’ खून से लथपथ मां-बाप के पास पहुंचा आरोपी, झगड़े के बाद दोस्त को पीट-पीटकर मार डाला

दोस्तों ने 15 साल के लड़के को पीट-पीटकर मार डाला
आगरा

आगरा में इंसाफ के नाम पर ज़ुल्म, करंट देकर कबूलवाया ‘गुनाह’, कोर्ट ने दिए जांच के आदेश

up police
आगरा

रोहित शेट्टी हाउस फायरिंग केस, UP के ‘गोलू पंडित’ पर मुंबई पुलिस का शिकंजा, लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े तार

आगरा

दर्शन कर लौट रहे था परिवार, रास्ते में मौत ने घेरा…बाप-बेटे समेत 5 की मौत

आगरा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.