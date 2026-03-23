आगरा का मौसम हुआ खराब, आसमान में काले बादल छाए, बारिश का अनुमान, कैसा रहेगा इस हफ्ते मौसम

Agra weather this week: आगरा में आज सुबह से आसमान में काले बादल छाए हैं। जिसके कारण सुबह के तापमान में कमी आई है। मौसम विभाग के अनुसार आज दिन में बारिश होने की संभावना है। इस दौरान पश्चिम दिशा से आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित करेंगी। 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। आगामी 24 मार्च मंगलवार को भी आसमान में हल्के-फुल्के बादल छाए रहेंगे। रात में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की जानकारी दी गई है। इस हफ्ते आगरा में बारिश की कोई संभावना नहीं है। महीने के अंत में 30 मार्च को मौसम के फिर खराब होने की संभावना है।