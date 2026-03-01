रोहित शेट्टी हाउस फायरिंग केस, UP के ‘गोलू पंडित’ पर मुंबई पुलिस का शिकंजा, लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े तार

आगरा : फिल्म जगत के मशहूर निर्देशक रोहित शेट्टी के जुहू स्थित आवास पर हुई गोलीबारी के मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच को एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है। यूपी एसटीएफ के सहयोग से पुलिस ने आगरा के बाह इलाके से 14वें आरोपी प्रदीप शर्मा उर्फ गोलू पंडित को दबोच लिया है। रंगदारी और दहशत फैलाने के इरादे से की गई इस वारदात के तार अब सीधे तौर पर कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गैंग और शुभम लोनकर सिंडिकेट से जुड़ते नजर आ रहे हैं।