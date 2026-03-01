खुशखबरी: कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य ने कहा प्रदेश में 266 नवीन आंगनबाड़ी केंद्रों को दी गई स्वीकृति

Cabinet Minister Baby Rani Maurya Agra visit: आगरा में योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य ने कहा कि प्रदेश में 266 नवीन आंगनबाड़ी केंद्रों को स्वीकृति दी गई है। प्रदेश में कुल 190065 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित है। प्रदेश सरकार महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के साथ काम के अवसर भी प्रदान कर रही है। बेबी रानी मौर्य योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 4 साल पूरे होने पर अपने विभाग की उपलब्धियां बता रही थी। उन्होंने कहा कि अब यहां की महिलाएं नौकरी नहीं खोज रही है बल्कि नौकरी के अवसर बना रही हैं। कैबिनेट मंत्री अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत कर रही थी। ‌‌