6 साल पुरानी रील के कारण एक दिन में ही छोड़ना पड़ा थाना प्रभारी का पद, इंस्पेक्टर के साथ हुई थी मारपीट

Inspector leave SHO post आगरा में 6 साल पहले बनी रील थाना प्रभारी को भारी पड़ गया। मारपीट की घटना के बाद हटाई गई थाना प्रभारी को 16 महीने बाद एक बार फिर थाना प्रभारी बनाया गया। लेकिन साजिश के तहत थाना प्रभारी की रील वायरल कर दी गई। जिसकी गूंज लखनऊ में भी सुनाई पड़ी। जिससे परेशान होकर थाना प्रभारी ने लंबी छुट्टी पर जाने का आवेदन किया और अपनी रवानगी करवा दी। पुलिस आयुक्त ने उनकी जगह नई नियुक्ति की है।‌ मामला मारपीट से जुड़ा हुआ था। जब मेरठ से आकर एक परिवार ने इंस्पेक्टर के साथ मारपीट की थी।‌ इस मामले में पुलिस कमिश्नर ने दो मुख्य आरक्षियों को निलंबित कर दिया था। जबकि दो दरोगा सहित 6 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया था। पुलिस सोशल मीडिया नियमावली के अनुसार पुलिसकर्मी अपना रील बनाकर वायरल नहीं कर सकता है।