“मां मंदिर में दुआ मांगती रही, घर में ही छिपा था सच… 8 साल की प्रज्ञा के केस में दिल दहला देने वाला खुलासा”

आगरा के ताजगंज थाना क्षेत्र के सिद्धार्थ नगर में रहने वाले दिनेश कुमार की जिंदगी एक पल में बदल गई। उनकी 8 साल की बेटी प्रज्ञा, जो कक्षा एक की छात्रा थी, मंगलवार दोपहर घर के बाहर खेलते-खेलते अचानक लापता हो गई। शुरुआत में परिवार को लगा कि वह पास ही ट्यूशन पढ़ने चली गई होगी, लेकिन जब शाम तक वह वापस नहीं लौटी तो चिंता बढ़ गई। मां प्रीति ने आसपास हर जगह बेटी को ढूंढा, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। ट्यूशन टीचर से बात करने पर पता चला कि प्रज्ञा वहां पहुंची ही नहीं थी। इसके बाद परिवार ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने तुरंत आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले और मोहल्ले में तलाशी शुरू की। इसी दौरान एक अहम जानकारी सामने आई।