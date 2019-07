Sakshi Mishra ट्विटर पर टॉप ट्रेंड में, तारीफ खत्म अब समझाइश का दौर चालू

आगरा/बरेली। sakshi mishra साक्षी मिश्रा ट्विटर पर टॉप ट्रेंड में हैं। वह अजितेश नामक युवक से प्रेम विवाह करने के बाद अपने पिता से जान का खतरा बताने वाला वीडियो शेयर करने के बाद से चर्चा में हैं। साक्षी के पिता राजेश मिश्रा Rajesh Mishra उर्फ पप्पू भरतौल भारतीय जनता पार्टी BJP के विधायक हैं। वहीं अजितेश दलित बताया जा रहा है, कतिथ तौर पर विधायक राजेश मिश्रा उनकी बेटी की दलित से शादी को लेकर नाराज हैं। हालांकि राजेश मिश्रा ने इस संबंध में बयान जारी कर दिया है कि उन्हें शादी से कोई आपत्ति नहीं है, बेटी बालिग है, वह अपने फैसले लेने के लिए स्वतंत्र है।

