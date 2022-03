ताज महोकला, संस्कृति, उत्सव और उत्सव के मौसम का अलार्म बजने वाला आज शाम 6 बजे होगा। आंतरिक रूप से अलग-अलग प्रदेशों के कला प्रदर्शन में सुधार हुआ है। देश के अलग-अलग फैलने वाले कीटाणु भारत में दिखाई देते हैं। महोतोसव की शुअरुत पद्म विव्विशन पंडित महाराजा को श्रद्धांजलि के साथ होगी।

Taj Mahotsav: ताज महोकला, संस्कृति, उत्सव और उत्सव के मौसम का अलार्म बजने वाला आज शाम 6 बजे होगा। आंतरिक रूप से अलग-अलग प्रदेशों के कला प्रदर्शन में सुधार हुआ है। देश के अलग-अलग फैलने वाले कीटाणु भारत में दिखाई देते हैं। महोतोसव की शुअरुत पद्म विव्विशन पंडित महाराजा को श्रद्धांजलि के साथ होगी। पहली बार रात की रात की तड़का भी बदली हुई आवाज से बदली हुई थी। बग्घी का प्रकोप यह ज़माम का 30 वां लाइव कार्यक्रम 'अमृत्म के ज़माने के रंग' के साथ काम करेगा। मुख्‍य ‍विश्‍वक्‍ति मंगलमय आकाश भी।

Taj Mahotsav Start from 20th March Check Dates Theme and Other Details