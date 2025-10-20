टोल कर्मियों ने खोले गेट, 5 हजार गाड़ियां बिना टैक्स दौड़ीं, 30 लाख का नुकसान,ये वजह निकल कर आई सामने

आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे पर शनिवार की रात एक अनोखा नज़ारा देखने को मिला। फतेहाबाद टोल प्लाजा पर नाराज़ कर्मचारियों ने गेट खोल दिए, और देखते ही देखते हजारों वाहन बिना टोल चुकाए सरपट निकल गए। वजह थी दीपावली बोनस को लेकर विवाद। टोल कंपनी ने कर्मचारियों को मात्र 1100 रुपए बोनस दिया, जबकि बीते साल उन्हें 5 हजार रुपए मिले थे। इस पर भड़के कर्मचारियों ने विरोध स्वरूप बूम बैरियर उठा दिए और वसूली रोक दी।