माइनस 25 डिग्री टेंपरेचर… बर्फीली हवाएं और उनके बीच 36 घंटे तक फंसे रहे 4 दोस्त

चारों दोस्तों ने डिसाइड किया कि ऐसे जिंदगी की जंग हारने से अच्छा है कि कुछ करके देखें… चारों दोस्त मदद के लिए निकल पड़े। 13 जनवरी की दोपहर करीब 20 किलोमीटर पैदल चलकर चारों दोस्त व्हिस्की नाला के पास बंद फैक्ट्री के पास पहुंचे चारों ने वहीं पर रात गुजारी। फैक्ट्री के अंदर पहुंचने से पहले उसके गेट पर लिख दिया 'हेल्प अस', जिससे अगर वहां से कोई निकले तो वह उनकी मदद कर सके। जैसे ही बाहर आहट हुई तो लगा कि ये तो पुलिस वाले हैं। पुलिसवालों को देखकर चारों के आंसू निकल आए। चारों दोस्त उनसे लिपटकर रोने लगे।