मकर संक्रांति पर बदलेगा मौसम! यूपी के इन जिलों में होगी जोरदार बारिश, लखनऊ से झांसी तक अलर्ट

UP Rain News: यूपी में मौसम का रूख तेजी से बदलता हुआ नजर आ रहा है। कई जिलों में कोहरे का कहर, तो कई जिलों में खिली धूप नजर आ रही है। यूपी में दोहरे मौसम के प्रकोप के कारण लोगों को काफी मुश्किलें हो रही हैं। वहीं इस बीच मौसम विभाग ने एक अलर्ट जारी किया है। IMD के ताजा अलर्ट के मुताबिक, यूपी में जल्द ही झमाझम बारिश देखने को मिलेगी। आज 14 जनवरी को यूपी के कई जिलों में सुबह-सुबह भयानक कोहरा देखने को मिला। आगरा से लेकर नोएडा, लखनऊ से वाराणसी कोहरे की मोटी चादर देखने को मिली। यूपी में आज और कल, मकर संक्रांति और खिचड़ी का पर्व मनाया जा रहा है। वहीं अनुमान है कि कल यानी 15 जनवरी को नए पश्चिमी विक्षोभ का अगमन होगा, जिस वजह से कई जिलों में हल्की बारिश देखने को मिल सकती है।