मनपा स्कूलों के 1.70 लाख बच्चों को जूते-मोजे की मिलेगी सुविधा

अहमदाबाद मनपा की स्थायी समिति के अध्यक्ष देवांग दाणी ने गुरुवार को बताया कि बजट से यह सुविधा दी जाएगी। इससे बच्चों के परिवारों पर आर्थिक बोझ भी कम होगा।अहमदाबाद नगर प्राथमिक शिक्षा समिति के अंतर्गत आने वाले 453 विद्यालयों में कुल 1.72 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं।