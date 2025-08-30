गुजरात में 108 एंबुलेंस के 18 साल पूरे, जानिए कितनों को पहुंचाया अस्पताल

Ahmedabad. गुजरात में आपातकालीन स्थिति मददगार होने वाली 108 एंबुलेंस सेवा को 29 अगस्त को 18 साल पूरे हो गए हैं। 29 अगस्त 2007 को राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री व मौजूदा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 108 एंबुलेंस सेवा की शुरूआत कराई थी। तब से लेकर 29 अगस्त 2025 तक एक कॉल पर मरीज को मुफ्त में समय पर अस्पताल पहुंचाकर 17.34 लाख से ज़्यादा लोगों जिंदगी बचाई है।