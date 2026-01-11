11 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

अहमदाबाद

भारत-न्यूजीलैंड एक दिवसीय मैच के टिकट की कालाबाजारी

दो गिरफ्तार वडोदरा. शहर के पास कोटांबी स्टेडियम पर रविवार को भारत-न्यूजीलैंड एक दिवसीय क्रिकेट मैच के टिकट की कालाबाजारी कर रहे दो आरोपियों को क्राइम ब्रांच की टीम ने गिरफ्तार किया।मुखबिर की सूचना पर क्राइम ब्रांच की टीम ने भांडवाला नाका के पास एक पेट्रोल पंप के निकट छापेमारी की। मौके से शहर के [&hellip;]

less than 1 minute read
Google source verification

अहमदाबाद

image

Rajesh Bhatnagar

Jan 11, 2026

दो गिरफ्तार

वडोदरा. शहर के पास कोटांबी स्टेडियम पर रविवार को भारत-न्यूजीलैंड एक दिवसीय क्रिकेट मैच के टिकट की कालाबाजारी कर रहे दो आरोपियों को क्राइम ब्रांच की टीम ने गिरफ्तार किया।
मुखबिर की सूचना पर क्राइम ब्रांच की टीम ने भांडवाला नाका के पास एक पेट्रोल पंप के निकट छापेमारी की। मौके से शहर के छाणी इलाके निवासी केतनकुमार पटेल व निजामपुरा इलाके निवासी हितेशकुमार जोशी को पकड़ा।

17 टिकट जब्त

तलाशी के दौरान टीम ने स्टेडियम के लेवल - 1, 2, 3 के 31 हजार रुपए के कुल 17 टिकट जब्त किए। दोनों आरोपी यह टिकट पांच गुना भाव में कालाबाजारी कर बेच रहे थे। दोनों को गिरफ्तार कर कार्रवाई की गई।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

11 Jan 2026 10:24 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / भारत-न्यूजीलैंड एक दिवसीय मैच के टिकट की कालाबाजारी

बड़ी खबरें

View All

अहमदाबाद

गुजरात

ट्रेंडिंग

विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर तेजी से बढ़ रहा भारत: मोदी

PM Narendra Modi
अहमदाबाद

पहली बार जर्मनी के चांसलर साबरमती आश्रम आएंगे, पीएम मोदी रहेंगे साथ

Sabarmati Ashram Ahmedabad
अहमदाबाद

आणंद में खुलेगा सरकारी अंग्रेज़ी माध्यम स्कूल, गरीब बच्चों को मिलेगी राहत

अहमदाबाद

Ahmedabad: ज्वैलर्स को बातों में उलझाकर आभूषण चुराने वाली महिला गिरफ्तार

Ahmedabad Naroda police
अहमदाबाद

Ahmedabad: हिप्नोटाइज कर बुजुर्ग महिलाओं से आभूषण ठगने वाला गिरफ्तार

Ahmedabad Police
अहमदाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.