11 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

अहमदाबाद

उत्तरायण पर अहमदाबाद में पक्षियों के जख्मी होने की आशंका 145 फीसदी अधिक

राज्य में करुणा 1962 एम्बुलेंस की संख्या दुगने से भी अधिक

2 min read
Google source verification

अहमदाबाद

image

Omprakash Sharma

Jan 11, 2026

फाइल फोटो।

उत्तरायण गुजरात का सबसे लोकप्रिय पर्व है, लेकिन पतंगबाजी के दौरान पतंग की डोर के कारण हादसों की संख्या बहुत बढ़ जाती है। पशु-पक्षियों के घायल होने की घटनाएं हर साल चिंता का विषय बनती हैं। अहमदाबाद में भी स्थिति गंभीर रहने की आशंका है।शहर में सामान्य दिनों में पक्षियों के जख्मी होने के औसतन 101 केस दर्ज होते हैं, वहीं इस बार 14 जनवरी 2026 को 247 केस (145 फीसदी वृद्धि) दर्ज होने का अनुमान है। 15 जनवरी को 244 केस (142 फीसदी वृद्धि) तक केस दर्ज होने का अनुमान है। इसी तरह राज्य के अन्य प्रमुख जिलों में भी केसों में भारी बढ़ोतरी की आशंका है।

गुजरात सरकार के पशुपालन विभाग और 1962 करुणा एनिमल एम्बुलेंस सेवा मिलकर हर साल 1 से 20 जनवरी तक विशेष “करुणा अभियान” चलाते हैं। इस बार अनुमान है कि 14 और 15 जनवरी को सामान्य दिनों की तुलना में पक्षियों के जख्मी होने कुल केसों में क्रमशः 58.85 प्रतिशत और 73.72 प्रतिशत की वृद्धि होगी।पिछले वर्ष की तुलना में इस बार अहमदाबाद, सूरत, राजकोट, वडोदरा, भावनगर और जामनगर जैसे शहरी जिलों में सबसे अधिक केस दर्ज होने की आशंका है।

1962 करुणा एनिमल एम्बुलेंस सेवा की ओर से जारी जारी आंकड़ों के अनुसार, इस बार 14 जनवरी को राज्यभर में कुल केसों में 58.85 प्रतिशत वृद्धि (1645 केस) की संभावना है। पक्षी संबंधी इमरजेंसी में सबसे ज्यादा वृद्धि देखने को मिल सकती है। सामान्य दिनों में जहां औसतन 25 केस दर्ज होते हैं, वहीं 14 जनवरी को यह आंकड़ा 668 केस (2555 प्रतिशत वृद्धि) तक पहुंच सकता है। दूसरी ओर, प्राणी संबंधी इमरजेंसी में सामान्य दिनों के 1010 केस की तुलना में मामूली गिरावट के साथ 977 केस (-3.31 प्रतिशत) दर्ज होने का अनुमान है।

एम्बुलेंस की संख्या 37 से बढ़ाकर की 86

राज्य सरकार ने इमरजेंसी की बढ़ती संख्या को देखते हुए करुणा अभियान के तहत करुणा 1962 एम्बुलेंस की संख्या बढ़ाकर 86 कर दी है, जो पिछले वर्ष के 37 एम्बुलेंस थीं। साथ ही अतिरिक्त स्टाफ, उपकरण और बचाव टीमों को सतर्क रहने को कहा गया है।

14 जनवरी को पशु-पक्षियों से संबंधी अनुमानित इमरजेंसी

जिला-सामान्य दिन -14 जनवरी 2026- वृद्धि %अहमदाबाद-

101 -247 -145.26

सूरत - 71 -120- 69.35

राजकोट- 55 -98 -77.73

वडोदरा -76 -103 -35.01

भावनगर -34- 123- 266.40

जामनगर -52- 102 -97.25

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#AhmedabadNews

Published on:

11 Jan 2026 10:42 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / उत्तरायण पर अहमदाबाद में पक्षियों के जख्मी होने की आशंका 145 फीसदी अधिक

बड़ी खबरें

View All

अहमदाबाद

गुजरात

ट्रेंडिंग

गुजरात के कच्छ रीजन में शीत लहर की चेतावनी

Weather news, Cold wave
अहमदाबाद

भारत-न्यूजीलैंड एक दिवसीय मैच के टिकट की कालाबाजारी

अहमदाबाद

विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर तेजी से बढ़ रहा भारत: मोदी

PM Narendra Modi
अहमदाबाद

पहली बार जर्मनी के चांसलर साबरमती आश्रम आएंगे, पीएम मोदी रहेंगे साथ

Sabarmati Ashram Ahmedabad
अहमदाबाद

आणंद में खुलेगा सरकारी अंग्रेज़ी माध्यम स्कूल, गरीब बच्चों को मिलेगी राहत

अहमदाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.