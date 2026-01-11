उत्तरायण पर अहमदाबाद में पक्षियों के जख्मी होने की आशंका 145 फीसदी अधिक

उत्तरायण गुजरात का सबसे लोकप्रिय पर्व है, लेकिन पतंगबाजी के दौरान पतंग की डोर के कारण हादसों की संख्या बहुत बढ़ जाती है। पशु-पक्षियों के घायल होने की घटनाएं हर साल चिंता का विषय बनती हैं। अहमदाबाद में भी स्थिति गंभीर रहने की आशंका है।शहर में सामान्य दिनों में पक्षियों के जख्मी होने के औसतन 101 केस दर्ज होते हैं, वहीं इस बार 14 जनवरी 2026 को 247 केस (145 फीसदी वृद्धि) दर्ज होने का अनुमान है। 15 जनवरी को 244 केस (142 फीसदी वृद्धि) तक केस दर्ज होने का अनुमान है। इसी तरह राज्य के अन्य प्रमुख जिलों में भी केसों में भारी बढ़ोतरी की आशंका है।