30 जून 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अहमदाबाद

म्यूचुअल फंड में निवेश के नाम पर 19 लाख की लगाई चपत

चांदखेड़ा क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति ने शहर क्राइम ब्रांच में दर्ज कराई प्राथमिकी, आर्थिक अपराध शाखा को सौंपी गई जांच, शुरूआत के दिनों में दिया था मुनाफा
2 min read
Google source verification

अहमदाबाद

image

nagendra singh rathore

Jun 30, 2026

crime branch

शहर क्राइम ब्रांच (फाइल फोटो)।

Ahmedabad. म्यूचुअल फंड में निवेश करने पर अच्छे मुनाफे का झांसा देकर 19 लाख रुपए की चपत लगाने का मामला सामने आया है। चांदखेड़ा निवासी परमबीर सिंह संधू ने इस संबंध में क्राइम ब्रांच में प्राथमिकी दर्ज कराई है। मामले की जांच आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) को सौंपी गई है।

प्राथमिकी के तहत झुंडाल सर्कल के पास रहने वाले भावेश गोस्वामी से 2024 में उनकी मुलाकात उनके मौसेरे भाई के न्यू सीजी रोड पर स्थित घर पर हुई थी। भावेश ने शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड का कामकाज करने की बात कहते हुए उनसे कहा कि म्यूचुअल फंड में निवेश करने पर अच्छा मुनाफा होगा। इससे उन्होंने भी निवेश करने की इच्छा जताई थी। जिसके तहत उन्होंने व उनके तीन अन्य मित्रों ने भावेश को 19 लाख रुपए निवेश करने के लिए दिए।

आरोप है कि शुरूआती चार महीनों तक भावेश ने निवेश से मुनाफा होने की बात कहते हुए मुनाफे की राशि उन्हें दी। उसके बाद से मुनाफे की राशि देनी बंद कर दी। जनवरी 2025 के बाद से उसने राशि देनी बंद कर दी और फरार हो गया। इसके बाद अगस्त 2025 में उसने मौसेरे भाई के घर मुलाकात की और जल्द ही पैसे लौटाने का वादा किया, लेकिन अभी तक भी राशि नहीं लौटाकर विश्वासघात एवं ठगी की है।

टेलीग्राम के जरिए टास्क देकर 2.59 लाख ठगे

अहमदाबाद. अलग-अलग टास्क देकर 2.59 लाख रुपए ठगने का एक और मामला सामने आया है। जीयू थाने में इस बाबत 29 जून को प्रियल शाह (36) ने प्राथमिकी दर्ज कराई है। इसमें बताया कि उसके साथ यह घटना 23 अप्रेल से 29 जून के दौरान हुई। 23 अप्रेल को अज्ञात नंबर से उन्हें वॉट्सएप ग्रुप में जोड़ लिया गया। उसमें अलग-अलग टास्क के फोटो आ रहे थे। उसमें आइ एक लिंक पर क्लिक करने पर उन्हें मैसेज आया, जिसमें बातचीत हुई। उन्हें टेलीग्राम चैनल से जोड़ा, जिसमें इशिता शर्मा नाम की युवती से बातचीत हुई और उसकी ओर से दिए गए अलग-अलग टास्क पूरे करने पर उन्हें कमीशन मिलता था। बाद में टास्क को खरीदने के लिए पैसे मांगे जाने लगे। पैसे देने पर टास्क पूरे किए तो ज्यादा राशि मिली। जमा हुई राशि को निकालना चाहता तो उनसे अलग-अलग बहाने से 2.59 लाख रुपए जमा करवा लिए और कोई राशि वापस नहीं दी। खुद को ठगा हुआ महसूस होने पर इसकी शिकायत दर्ज कराई है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#AhmedabadNews

Published on:

30 Jun 2026 09:41 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / म्यूचुअल फंड में निवेश के नाम पर 19 लाख की लगाई चपत

बड़ी खबरें

View All

अहमदाबाद

गुजरात

ट्रेंडिंग

फसल बीमा योजना को लेकर कांग्रेस का हमला, किसानों के नुकसान का ठीकरा सरकार पर फोड़ा

Congress news
अहमदाबाद

नवसारी में साढ़े तीन इंच बारिश, सावरकुंडला व पेटलाद भी तरबतर

Rain in gujarat
अहमदाबाद

Gujarat: बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर कोर्स की 760 सीटों के लिए 1115 विद्यार्थी मैदान में

ACPC
अहमदाबाद

कृष्ण नगर में व्यापारी से 50 लाख लूटने के मामले में महिला आरोपी गिरफ्तार

Loot Accused
अहमदाबाद

सात फेरे नहीं लेने पर हिंदू विवाह अवैध, गुजरात हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, जज बोले- सर्टिफिकेट का कोई मतलब नहीं

Gujarat High Court Hindu Marriage
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.