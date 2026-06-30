म्यूचुअल फंड में निवेश के नाम पर 19 लाख की लगाई चपत

अहमदाबाद. अलग-अलग टास्क देकर 2.59 लाख रुपए ठगने का एक और मामला सामने आया है। जीयू थाने में इस बाबत 29 जून को प्रियल शाह (36) ने प्राथमिकी दर्ज कराई है। इसमें बताया कि उसके साथ यह घटना 23 अप्रेल से 29 जून के दौरान हुई। 23 अप्रेल को अज्ञात नंबर से उन्हें वॉट्सएप ग्रुप में जोड़ लिया गया। उसमें अलग-अलग टास्क के फोटो आ रहे थे। उसमें आइ एक लिंक पर क्लिक करने पर उन्हें मैसेज आया, जिसमें बातचीत हुई। उन्हें टेलीग्राम चैनल से जोड़ा, जिसमें इशिता शर्मा नाम की युवती से बातचीत हुई और उसकी ओर से दिए गए अलग-अलग टास्क पूरे करने पर उन्हें कमीशन मिलता था। बाद में टास्क को खरीदने के लिए पैसे मांगे जाने लगे। पैसे देने पर टास्क पूरे किए तो ज्यादा राशि मिली। जमा हुई राशि को निकालना चाहता तो उनसे अलग-अलग बहाने से 2.59 लाख रुपए जमा करवा लिए और कोई राशि वापस नहीं दी। खुद को ठगा हुआ महसूस होने पर इसकी शिकायत दर्ज कराई है।