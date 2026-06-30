फसल बीमा योजना को लेकर कांग्रेस का हमला, किसानों के नुकसान का ठीकरा सरकार पर फोड़ा

पूर्व राज्यसभा सांसद का कहना है कि इस योजना में बुवाई से लेकर तैयार फसल तक प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान का व्यापक बीमा कवर मिलता है। इसमें अनाज के अलावा सब्जियां और बागवानी फसलें भी शामिल हैं। यदि गुजरात सरकार ने योजना स्वीकार की होती तो पिछले वर्ष किसानों को हुए करोड़ों रुपए के नुकसान की कहीं अधिक भरपाई हो सकती थी। कांग्रेस ने राज्य सरकार से किसानों से माफी मांगने, गत वर्ष के नुकसान का पूरा मुआवजा देने तथा अल नीनो और बारिश की अनिश्चितता को देखते हुए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को तत्काल गुजरात में लागू करने की मांग की है। साथ ही यह भी पूछा है कि जब केंद्रीय कृषि मंत्री स्वयं योजना के लाभ गिना चुके हैं, तो आखिर गुजरात में इसे लागू क्यों नहीं किया गया।