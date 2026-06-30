नवसारी में साढ़े तीन इंच बारिश, सावरकुंडला व पेटलाद भी तरबतर

गुजरात में दक्षिण-पश्चिम मानसून ने आखिरकार रफ्तार पकड़ ली। मंगलवार को राज्य की 62 तहसीलों में बारिश दर्ज की गई, जबकि 20 तहसीलों में एक इंच से अधिक वर्षा हुई। सबसे अधिक करीब साढ़े तीन इंच बारिश नवसारी तहसील में रिकॉर्ड की गई। वहीं सौराष्ट्र में अमरेली जिले की सावरकुंडला और मध्य गुजरात में आणंद जिले की पेटलाद तहसील में भी लगभग तीन इंच बारिश हुई। दक्षिण गुजरात में दिनभर झमाझम बारिश का दौर जारी रहा।स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर (एसईओसी) के अनुसार मंगलवार को वलसाड जिले की धरमपुर तहसील में 2.76 इंच, सूरत शहर में 2.40 इंच, सूरत जिले की कामरेज तहसील में 2.36 इंच, नवसारी जिले की जालालपोर तहसील में 2.05 इंच तथा खेड़ा जिले की वसो और सूरत जिले की पलसाणा तहसीलों में 1.85-1.85 इंच बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा सूरत जिले की अंबिका, महुवा, बारडोली, ओलपाड, चौर्यासी और मांगरोल, डांग जिले की वघई, गिर सोमनाथ जिले की ऊना, तापी जिले की वलोद और डोलवण तथा नवसारी जिले की चीखली तहसील में भी एक इंच से अधिक वर्षा हुई।