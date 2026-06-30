कृष्ण नगर में व्यापारी से 50 लाख लूटने के मामले में महिला आरोपी गिरफ्तार

अहमदाबाद. शहर के ईसनपुर थाना क्षेत्र में रहने वाले पीयुष शर्मा (32) को यूके का जॉब वीजा दिलाने के नाम पर 6.45 लाख रुपए की चपत लगाने का मामला सामने आया है। 29 जून को पीयुष की ओर से मुंबई सेंट्रल जुहू निवासी वैभव शिंदे (34) के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है। इसमें बताया कि एक फरवरी 2024 से 29 जून 2026 के दौरान वैभव ने पीयुष और उनके परिजनों को ब्रिटेन (यूके) में जॉब और वीजा दिलाने का विश्वास देते हुए उनके पास से 6.45 लाख रुपए ले लिए। वीजा नहीं दिलाकर ठगी की है।