Gujarat: बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर कोर्स की 760 सीटों के लिए 1115 विद्यार्थी मैदान में

एसीपीसी के अनुसार शैक्षणिक वर्ष 2026-27 में बीआर्क के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए 19 मई से 20 जून तक कराए गए ऑनलाइन पंजीकरण में 1190 विद्यार्थियों ने ऑनलाइन पंजीकरण कराया है। इसमें से प्रोविजनल मेरिट में 1115 विद्यार्थियों को जगह दी गई है। गत वर्ष 2025 में पंजीकरण कराने वाले 1128 विद्यार्थियों में से 1064 विद्यार्थियों को प्रोविजनल मेरिट में स्थान दिया गया था। प्रोविजनल मेरिट जारी होने के साथ ही मॉक राउंड के लिए चॉइस फिलिंग शुरू हो गई है। विद्यार्थी पांच जुलाई तक चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। पांच जुलाई की रात को मॉक प्रवेश की परिणाम घोषित होगा। पहले चरण के लिए फाइनल चॉइस फिलिंग 12 जुलाई तक की जा सकेगी।