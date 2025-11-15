मेहसाणा की कड़ी एपीएमसी में 33 हजार किलो सरकारी अनाज जब्त

मेहसाणा. जिले के कड़ी स्थित एपीएमसी में सरकारी अनाज का भारी मात्रा में अवैध भंडारण किए जाने का बड़ा खुलासा हुआ।

कड़ी के तहसीलदार की टीम ने छापा मारकर एपीएमसी की दुकान नंबर 15 और 17 से राहत दर पर मिलने वाले गेहूं और चावल सहित 33 हजार किलो सरकारी अनाज जब्त किया गया।

मुखबिर की सूचना पर छापेमारी के दौरान राहत दर के 18,460 किलो का चावल, 13,375 किलो गेहूं, 1,414 किलो खुले गेहूं-चावल सहित कुल 33,249 किलो अनाज जब्त किया गया।

जब्त किए गए अनाज के अलावा मिनी ट्रक और टेम्पो सहित कुल 23 लाख रुपए का माल भी कब्जे में लिया गया।

इस संबंध में कड़ी के तहसीलदार ने सरकारी अनाज का अवैध भंडारण करने के आरोप में दुकान मालिक जेठुभा सोलंकी के खिलाफ कड़ी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया। शिकायत में उल्लेख किया गया है कि दुकान मालिक ने राहत दर का यह सरकारी अनाज गैरकानूनी तरीके से प्राप्त कर अपनी दुकान में रखा था।