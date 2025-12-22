22 दिसंबर 2025,

अहमदाबाद

Ahmedabad: पति ने ही विवाद होने पर पत्नी के भाई की दी सुपारी

-वाडज पुलिस ने पति व उसके तीन मित्रों को पकड़ा, 12 दिसंबर को किया था हमला

अहमदाबाद

image

nagendra singh rathore

Dec 22, 2025

Vadaj police

वाडज पुलिस की गिरफ्त में आरोपी।

Ahmedabad. शहर के वाडज थाना क्षेत्र में 12 दिसंबर की रात व्यासवाडी के पास ऑटो रिक्शा में आए तीन लोगों की ओर से किए गए हमले के मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। युवक पर उसके ही जीजा ने सुपारी देकर हमला कराया था। इस संबंध में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसके जीजा सहित चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।

बी डिवीजन के सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) एच.एम.कणसागरा ने सोमवार को संवाददाताओं को बताया कि पुलिस ने इस मामले में कठवाडा के जिगर देसाई, सिंगरवा के सचिन पटणी, बापूनगर के श्याम पटणी और आकाश पटणी को गिरफ्तार किया।एसीपी ने बताया कि 12 दिसंबर को हुई घटना में शिकायतकर्ता अमित परमार (39) ने दर्ज कराई प्राथमिकी में उसके जीजा जिगर पर शंका व्यक्त की थी। इस मामले की जांच में तथ्य सामने आने पर पुलिस ने उसे पकड़ा।

आरोपियों की पूछताछ व प्राथमिक जांच में सामने आया कि आरोपी ने आठ महीने पहले 21 अप्रेल को जिगर की बहन के साथ प्रेम विवाह किया था। तीन चार दिन तक उसकी बहन उसके घर पर रहने के बाद मायके आ गई। आरोप है कि जिगर पत्नी को लेने नहीं आया। इसे लेकर अमित और आरोपी के बीच कहासुनी हुई थी।

पत्नी के साथ भी उसका विवाद चल रहा था। ऐसे में उसने अमित पर हमला कर उसके हाथ-पैर तुड़वाने को सिंगरवा में रहने वाले उसके मित्र सचिन से बात की और उसे 20 हजार रुपए की सुपारी दी। इसके बाद सचिन ने उसके दो अन्य मित्रों श्याम और आकाश के साथ मिलकर 12 दिसंबर को एक ऑटो रिक्शा में आकर अमित की रेकी करते हुए उस पर हमला किया। साथ ही धमकी दी और जाति सूचक टिप्पणी करते हुए फरार हो गए थे।

ऑटो रिक्शा में यात्री बनकर बैठी पुलिस ने पकड़ा

इस मामले में जिगर और उसके मित्रों की लिप्तता का पता चली। पुलिस ने वीडियो फुटेज के आधार पर आरोपियों की ऑटो रिक्शा का पता किया। उस रिक्शा में यात्री बनकर पुलिस ओढव से मीठाखली तक आई। इसके बाद चालक को पकड़ लिया। बाद में उसके अन्य साथियों को भी पकड़ा।

