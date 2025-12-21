कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा में भाजपा सरकार पर लगाई आरोपों की झड़ी

गुजरात प्रदेश कांग्रेस समिति की ओर से आयोजित जन आक्रोश यात्रा के दूसरे दिन रविवार को कांग्रेस नेताओं ने भाजपा सरकार पर तीखे हमले किए। यात्रा की शुरुआत ठासरा तहसील के डाकोर से हुई और यह बोरडी, अलीना, मिर्जापुर व अन्य जगहों से होते हुए महेमदाबाद की ओर बढ़ी। रास्ते में स्थानीय नागरिकों ने यात्रा का स्वागत किया।प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमित चावड़ा ने कहा कि फिलहाल हालात इतने बिगड़ गए हैं कि भ्रष्टाचार बोलबाला हो गया है। लगाया कि जिन नेताओं के पास कभी साइकिल तक नहीं थी, वे अब जनता के टैक्स के पैसे से महंगी गाड़ियों में घूम रहे हैं। मनरेगा योजना में भारी भ्रष्टाचार होने का भी आरोप लगाया गया।