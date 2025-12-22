Ahmedabad: वाडज में बिल्ली को मारने का वीडियो वायरल, पुलिस ने आरोपी को पकड़ा

मौके पर पहुंचकर एफएसएल की टीम की मदद से मृत हालत में मिली बिल्ली को कब्जे में लेकर उसका पंचनामा किया गया। वायरल हुए वीडियो के आधार पर वाहन के नंबर प्लेट के जरिए आरोपी को चिन्हित कर उसे पकड़ा गया। आरोपी की पत्नी बिल्ली को दूध पिलाने गई थी। उस दौरान बिल्ली के चलते उस चोट पहुंची थी। इस बात से नाराज राहुल ने बिल्ली को घर के पास से पकड़ा। उसे एक बोरी में रखा और फिर उसके मित्रों के साथ दुपहिया वाहन पर बैठकर नवा वाडज इलाके में मनपा के खाली प्लॉट में गए। आरोप है कि वहां राहुल ने बोरी में बंद बिल्ली को मार दिया और उस पर पत्थर से भी वार किए।