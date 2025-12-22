22 दिसंबर 2025,

सोमवार

अहमदाबाद

Ahmedabad: वाडज में बिल्ली को मारने का वीडियो वायरल, पुलिस ने आरोपी को पकड़ा

जीवदया प्रेमियों में रोष, वाडज थाने में दर्ज कराई एफआइआर, बिल्ली को दूध पिलाने के दौरान पत्नी हुई थी चोटिल

अहमदाबाद

image

nagendra singh rathore

Dec 22, 2025

Vadaj police

वाडज पुलिस की गिरफ्त में आरोपी (मध्य में)।

Ahmedabad. शहर के वाडज थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति की ओर से बिल्ली को क्रूरतापूर्वक मारने का मामला सामने आया है। इसका वीडियो भी वायरल हुआ है, जिसके चलते जीवदया प्रेमियों में रोष है। इस संबंध में एक जीवदया प्रेमी संस्था के कार्यकर्ता ने सोमवार को वाडज थाने में प्राथमिकी भी दर्ज कराई। इस मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी राहुत दंताणी को पकड़ा। दो अन्य युवकों से पूछताछ की जा रही है।

इलाके के सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) एच.एम.कणसागरा ने संवाददाताओं को बताया कि बिल्ली का मारने के मामले में आरोपी के विरुद्ध वाडज थाने में पशुओं के प्रति क्रूरता प्रतिबंध अधिनियम की धारा के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई।

मौके पर पहुंचकर एफएसएल की टीम की मदद से मृत हालत में मिली बिल्ली को कब्जे में लेकर उसका पंचनामा किया गया। वायरल हुए वीडियो के आधार पर वाहन के नंबर प्लेट के जरिए आरोपी को चिन्हित कर उसे पकड़ा गया। आरोपी की पत्नी बिल्ली को दूध पिलाने गई थी। उस दौरान बिल्ली के चलते उस चोट पहुंची थी। इस बात से नाराज राहुल ने बिल्ली को घर के पास से पकड़ा। उसे एक बोरी में रखा और फिर उसके मित्रों के साथ दुपहिया वाहन पर बैठकर नवा वाडज इलाके में मनपा के खाली प्लॉट में गए। आरोप है कि वहां राहुल ने बोरी में बंद बिल्ली को मार दिया और उस पर पत्थर से भी वार किए।

स्वयंसेवक ने दर्ज कराई प्राथमिकी

वॉट्सएप पर इस घटना का वीडियो वायरल होने के चलते उसे देखकर दर्शना एनिमल वेल्फेयर संस्था के स्वयंसेवक विरल पटेल ने इस संबंध में सोमवार को आरोपी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई।

22 Dec 2025 08:52 pm

