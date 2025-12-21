सांसद के नाम चिट्ठी का असर : पंचमहाल के सांसद जादव ने रेल मंत्री वैष्णव से की नई ट्रेनों की मांग

पत्रिका में 1 दिसंबर को प्रकाशित सांसद के नाम चिट्ठी में गोधरा के दक्षेश शाह ने रेल संंबंधी समस्याओं का मुद्दा उठाया था। इसके असर के तहत सांसद जादव ने रेल मंत्री से मुलाकात के दौरान गोधरा के निकट स्थित कांसुडी रेलवे स्टेशन के विस्तार को लेकर भी विस्तृत चर्चा की।

जादव ने बताया कि इन दोनों ट्रेनों के शुरू होने से लोगों को लाभ होगा और डाकोर व शामलाजी जाने वाले लाखों श्रद्धालु इस सेवा का विशेष लाभ मिलेगा। दाहोद-गोधरा-डाकोर-अहमदाबाद-गांधीनगर ट्रेन का महाकाल की नगरी होकर इंदौर तक विस्तार करने का सुझाव भी दिया है।

सांसद ने बताया कि दाहोद से गांधीनगर तक नई पैसेंजर ट्रेन शुरू होने से पंचमहाल, दाहोद और मध्य गुजरात के यात्रियों के लिए अहमदाबाद और राज्य की राजधानी गांधीनगर तक आसान, सुलभ और किफायती यात्रा संभव होगी। विशेष रूप से शिक्षा, रोजगार, व्यवसाय और उपचार के लिए आने-जाने वाले यात्रियों को इस ट्रेन से बड़ा लाभ मिलेगा।

इसके अतिरिक्त गोधरा-लुणावाड़ा-मोडासा-शामलाजी-उदयपुर तक पैसेंजर ट्रेन शुरू होने से आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों के लोगों को गुजरात और राजस्थान के बीच सीधी रेल कनेक्टिविटी मिलेगी। इस मार्ग पर स्थित कई तहसीलों और गांवों को पहली बार सीधी रेल सेवा मिलने से सामाजिक और आर्थिक विकास को गति मिलेगी।

डाकोर और शामलाजी जैसे प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों पर हर वर्ष लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। नई पैसेंजर ट्रेनों की शुरुआत से इन यात्रियों को सुरक्षित, सुलभ और किफायती यात्रा की सुविधा मिलेगी, जिससे धार्मिक पर्यटन को भी उल्लेखनीय बढ़ावा मिलेगा।

इसके अलावा गोधरा के कांसुडी रेलवे स्टेशन के विस्तार को लेकर सांसद ने कहा कि स्टेशन पर बढ़ती यात्री संख्या को देखते हुए प्लेटफॉर्म, वेटिंग एरिया और अन्य मूलभूत सुविधाओं का विकास अत्यंत आवश्यक है। स्टेशन के विस्तार से स्थानीय लोगों और आसपास के गांवों के यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी।

