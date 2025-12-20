20 दिसंबर 2025,

शनिवार

अहमदाबाद

गुजरात पुलिस बेड़े के 68 पीआइ को उपाधीक्षक पद पर पदोन्नति

-गृह विभाग ने पदोन्नति की अधिसूचना की जारी, प्रमोशन के साथ नई जगह नियुक्ति, सात उपाधीक्षकों का तबादला

अहमदाबाद

image

nagendra singh rathore

Dec 20, 2025

Ahmedabad CP Office

अहमदाबाद शहर पुलिस आयुक्त कार्यालय (फाइल फोटो)।

Ahmedabad. गुजरात पुलिस बेड़े में कार्यरत 68 पुलिस निरीक्षक (पीआइ) को गुजरात सरकार ने पुलिस उपाधीक्षक (डीवाइएसपी) के पद पर पदोन्नति दी है। गृह विभाग ने शनिवार को पीआइ के उपाधीक्षक पद पर पदोन्नत की अधिसूचना और सूची जारी कर दी। इसके साथ ही उन्हें नई जगह पर नियुक्ति भी दी गई है। सात पुलिस उपाधीक्षकों का तबादला भी किया गया है। लंबे समय से पीआइ को पदोन्नति का इंतजार था। जिन 68 पीआइ को पदोन्नत किया गया है, उनमें 47 गैर हथियारधारी पीआइ हैं, जबकि 9 हथियारधारी पीआइ और 12 वायरलैस पीआइ हैं।

गांधीनगर-अहमदाबाद में इनकी नियुक्ति

पीआइ को उपाधीक्षक के पद पर पदोन्नत करने के साथ उन्हें उपाधीक्षक के पद की नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसमें से कुछ गांधीनगर और अहमदाबाद शहर में तैनात हुए हैं, जिसमें डी.वी.दवे को स्टेट ट्रैफिक ब्रांच गांधीनगर में उपाधीक्षक के पद पर, आर.बी.देसाई, एम.एच.पुवार को एसीबी अहमदाबाद में सहायक निदेशक के पद पर, आर.एम.सरोदे को विभागीय पुलिस अधिकारी कलोल गांधीनगर के पद पर, के.एम.प्रियदर्शी को गांधीनगर इंटेलीजेंस उपाधीक्षक के पद पर नियुक्त किया गया है।

एन.के.व्यास को जे डिवीजन एसीपी, पी.ए.आर्य को अहमदाबाद शहर ट्रैफिक प्रशासन एसीपी के पद पर, एफ.बी.पठान को आदिजाति विकास विभाग गांधीनगर के विजिलेंस सेल में , पी.डी.परमार को अहमदाबाद बी डिवीजन ट्रैफिक एसीपी के पद पर, के.डी.खांभला को सीआइडी क्राइम एंटी नार्कोटिक्स सेल में गांधीनगर, आई.बी.अजमेरी को गांधीनगर सीआईडी क्राइम महिला सेल में, एस.एम.पटेल को अहमदाबाद शहर सी डिवीजन ट्रैफिक में, वी.डी.वाला को गांधीनगर सीआईडी क्राइम सीआई सेल में, वी.बी.पटेल को एसीबी अहमदाबाद में, एस.जे.बलोच को सीआईडी क्राइम नारकोटिक्स सेल में, एस.एस.निनामा को अहमदाबाद एसओजी में, जे.जी.वाघेला को अहमदाबाद शहर कमांड एंड कंट्रोल रूम में तैनात किया गया है।

वायरलैस पीआइ से उपाधीक्षक पद पर पदोन्नत हुए के.एल.वाघेला को गुजरात एटीएस में, एच.एन.निनामा को अहमदाबाद रेंज उपाधीक्षक, जे.के.मोथलिया को तकनीकी सेवा गांधीनगर, एस.एन.ठाकरे को उपाधीक्षक गांधीनगर रेंज, वी.डी.शर्मा को साइबर तकनीकी सेवा गांधीनगर, सी.ए.शाह को तकनीकी सेवा गांधीनगर प्रशासन, एच.के.जोशी को तकनीकी सेवा गांधीनगर कम्युनिकेशन के पद पर तैनात किया गया है।

हथियारधारी पीआइ से उपाधीक्षक बने सी.एल.पटेल को गांधीनगर प्रोटोकॉल में, राजेंद्र कुमार एल खराड़ी को अहमदाबाद मेट्रो सुरक्षा-1 में सहायक सेनापति के पद पर, अनिलकुमार बी शिंदे को अहमदाबाद शहर मुख्यालय में उपाधीक्षक के पद पर तैनात किया गया है।

Published on:

20 Dec 2025 08:52 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / गुजरात पुलिस बेड़े के 68 पीआइ को उपाधीक्षक पद पर पदोन्नति

