गुजरात पुलिस बेड़े के 68 पीआइ को उपाधीक्षक पद पर पदोन्नति

एन.के.व्यास को जे डिवीजन एसीपी, पी.ए.आर्य को अहमदाबाद शहर ट्रैफिक प्रशासन एसीपी के पद पर, एफ.बी.पठान को आदिजाति विकास विभाग गांधीनगर के विजिलेंस सेल में , पी.डी.परमार को अहमदाबाद बी डिवीजन ट्रैफिक एसीपी के पद पर, के.डी.खांभला को सीआइडी क्राइम एंटी नार्कोटिक्स सेल में गांधीनगर, आई.बी.अजमेरी को गांधीनगर सीआईडी क्राइम महिला सेल में, एस.एम.पटेल को अहमदाबाद शहर सी डिवीजन ट्रैफिक में, वी.डी.वाला को गांधीनगर सीआईडी क्राइम सीआई सेल में, वी.बी.पटेल को एसीबी अहमदाबाद में, एस.जे.बलोच को सीआईडी क्राइम नारकोटिक्स सेल में, एस.एस.निनामा को अहमदाबाद एसओजी में, जे.जी.वाघेला को अहमदाबाद शहर कमांड एंड कंट्रोल रूम में तैनात किया गया है।