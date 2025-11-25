Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अहमदाबाद

अहमदाबाद मंडल में छठी डीआरएम चैंपियनशिप का शुभारंभ

10 खेल में 16 विभागों के 1100 से अधिक कर्मचारी ले रहे हिस्सा अहमदाबाद. पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल में अहमदाबाद मंडल स्पोर्ट्स एसोसिएशन (एडीएसए) की ओर से आयोजित छठी डीआरएम चैंपियनशिप का मंगलवार को शुभारंभ हुआ।एसोसिएशन के अध्यक्ष सह मंडल रेल प्रबंधक वेद प्रकाश ने साबरमती स्थित स्पोर्ट्स ग्राउंड पर आयोजन की शुरुआत की।वर्ष [&hellip;]

less than 1 minute read
Google source verification

अहमदाबाद

image

Rajesh Bhatnagar

Nov 25, 2025

10 खेल में 16 विभागों के 1100 से अधिक कर्मचारी ले रहे हिस्सा

अहमदाबाद. पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल में अहमदाबाद मंडल स्पोर्ट्स एसोसिएशन (एडीएसए) की ओर से आयोजित छठी डीआरएम चैंपियनशिप का मंगलवार को शुभारंभ हुआ।
एसोसिएशन के अध्यक्ष सह मंडल रेल प्रबंधक वेद प्रकाश ने साबरमती स्थित स्पोर्ट्स ग्राउंड पर आयोजन की शुरुआत की।वर्ष 2025-26 की इस चैंपियनशिप में 10 खेल और कुल 38 इवेंट शामिल हैं।
अहमदाबाद मंडल के 16 विभागों के लगभग 1100 से अधिक कर्मचारी हिस्सा ले रहे हैं। प्रतिस्पर्धा में क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, कैरम, शतरंज और एथलेटिक्स सहित कई लोकप्रिय खेल शामिल हैं। कुल 16 टीमें विभिन्न विभागों, कारखाने, साबरमती स्टोर तथा गांधीधाम एरिया मैनेजर टीम से भाग ले रही हैं।
डीआरएम वेद प्रकाश के अनुसार चैंपियनशिप का उद्देश्य खेल भावना को प्रोत्साहित करना, कर्मचारियों में टीमवर्क बढ़ाना तथा शारीरिक फिटनेस को बढ़ावा देना है। यह आयोजन कर्मचारियों को खेलों के माध्यम से उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करेगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

25 Nov 2025 11:23 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / अहमदाबाद मंडल में छठी डीआरएम चैंपियनशिप का शुभारंभ

बड़ी खबरें

View All

अहमदाबाद

गुजरात

ट्रेंडिंग

काॅमनवेल्थ गेम्स 2030 के मेजबान के रूप में अहमदाबाद की घोषणा संभव, ऐलान होते ही होगी आतिशबाजी

अहमदाबाद

गुजरात यूनिवर्सिटी ने नेशनल डिजिटल यूनिवर्सिटी से मिलाया हाथ

GU
अहमदाबाद

अरवल्ली : करंट लगने से जिंदा जले दो लोगों की मौत

अहमदाबाद

छोटा उदेपुर जिले में भीषण वाहन दुर्घटना में तीन लोगों की मौत

अहमदाबाद

साइबर ठगी: वीडियो कॉल पर धमकी देकर पूर्व फायर अधिकारी से 21 लाख ऐंठे

Cyber crime branch
अहमदाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.