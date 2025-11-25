अहमदाबाद मंडल में छठी डीआरएम चैंपियनशिप का शुभारंभ

अहमदाबाद. पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल में अहमदाबाद मंडल स्पोर्ट्स एसोसिएशन (एडीएसए) की ओर से आयोजित छठी डीआरएम चैंपियनशिप का मंगलवार को शुभारंभ हुआ।

एसोसिएशन के अध्यक्ष सह मंडल रेल प्रबंधक वेद प्रकाश ने साबरमती स्थित स्पोर्ट्स ग्राउंड पर आयोजन की शुरुआत की।वर्ष 2025-26 की इस चैंपियनशिप में 10 खेल और कुल 38 इवेंट शामिल हैं।

अहमदाबाद मंडल के 16 विभागों के लगभग 1100 से अधिक कर्मचारी हिस्सा ले रहे हैं। प्रतिस्पर्धा में क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, कैरम, शतरंज और एथलेटिक्स सहित कई लोकप्रिय खेल शामिल हैं। कुल 16 टीमें विभिन्न विभागों, कारखाने, साबरमती स्टोर तथा गांधीधाम एरिया मैनेजर टीम से भाग ले रही हैं।

डीआरएम वेद प्रकाश के अनुसार चैंपियनशिप का उद्देश्य खेल भावना को प्रोत्साहित करना, कर्मचारियों में टीमवर्क बढ़ाना तथा शारीरिक फिटनेस को बढ़ावा देना है। यह आयोजन कर्मचारियों को खेलों के माध्यम से उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करेगा।