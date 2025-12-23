गुजरात पुलिस बेड़े में जुड़े 11 हजार युवा, पसंदीदा जगह होगी तैनाती

गुजरात पुलिस भर्ती बोर्ड की अध्यक्ष नीरजा गोटरु ने बताया कि इस भर्ती प्रक्रिया में राज्य से 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने शारीरिक परीक्षा में भाग लिया। इसके बाद 2.45 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने लिखित परीक्षा दी। इनमें से 32 हजार से अधिक उम्मीदवारों का दस्तावेज सत्यापन किया गया। इसके बाद प्रोविजनल लिस्ट तैयार कर लोक रक्षक कैडर में कुल 11,899 उम्मीदवारों की भर्ती प्रक्रिया की गई, जिनमें 8,782 पुरुष और 3,117 महिला उम्मीदवारों का चयन हुआ। पूरी प्रक्रिया बायोमेट्रिक और विभिन्न तकनीकों का उपयोग कर पारदर्शी तरीके से आयोजित की गई।