23 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अहमदाबाद

गुजरात पुलिस बेड़े में जुड़े 11 हजार युवा, पसंदीदा जगह होगी तैनाती

-सीएम बोले-नागरिक देवो भव के मंत्र करें चरितार्थ, डिप्टी सीएम ने कहा-लोगों के दुख में सहभागी बनते हुए करना मदद

2 min read
Google source verification

अहमदाबाद

image

nagendra singh rathore

Dec 23, 2025

Gujarat CM Bhupendra patel

Ahmedabad. गुजरात पुलिस बेड़े में मंगलवार को 11607 युवा जुड़े। इसमें 3100 युवतियां हैं। नवनियुक्त इन पुलिस कर्मचारियों को राज्य में पहली बार सरकार उनकी पसंदीदा जगहों पर घर के पास तैनात करेगी।

उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने मंगलवार को गांधीनगर राम कथा मैदान में आयोजित नवनियुक्त पुलिस कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करने समारोह में इसकी घोषणा की। संघवी ने कहा कि राज्य में पहली बार सरकार उम्मीदवारों के पास से ही तैनाती के लिए जिलों को पसंद कराएगी। ताकि वे उनके घर के पास और पसंदीदा जिले में तैनात रहकर कार्य कर सकें। जनवरी 2026 महीने के अंत तक नवनियुक्त पुलिस कर्मचारियों को उनके पसंदीदा जिले में तैनात कर दिया जाएगा।

उन्होंने नवनियुक्त पुलिस कर्मचारियों से कहा कि अपने दुख, दर्द और समस्या को लेकर पुलिस थाने आपके पास कोई व्यक्ति आए तो उसके दुख में सहभागी होते हुए उसकी मदद करना। पद मिलने के बाद भी अपने गांव, शहर के लोगों, मित्रों और संबंधियों से जुड़े रहना। इस अवसर पर गृह राज्य मंत्री कमलेश पटेल, डीजीपी विकास सहाय सहित वरिष्ठ पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे।

नियुक्ति पत्र नहीं, ये जिम्मेदारी पत्र : सीएम

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य पुलिस बल में नवनियुक्त युवा पुलिस कर्मियों से कहा कि तुम्हे आज मिला नियुक्ति पत्र केवल सरकारी नौकरी का अपॉइंटमेंट लेटर नहीं है, बल्कि जिम्मेदारी, अनुशासन पालन और राष्ट्र सेवा के संकल्प लेने का अवसर है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि नवनियुक्त पुलिस कर्मचारी नागरिक देवो भव के सूत्र को चरितार्थ करेंगे।

मुख्यमंत्री ने बताया पुलिस का अर्थ बताया-

-पी-पोलाइट-जनता के प्रति नम्र

-ओ- ओबिडिएंट (अधिकारी की आज्ञा का पालन करने वाला)

-एल-लॉयल(संविधान और कानून के प्रति वफादार)

-आइ-इंटेलीजेंट(सतर्क और बुद्धिमत्ता से कार्य करने वाला)

-सी-करेजियस (हर परिस्थिति में साहसी और लड़ने को तैयार)

-ई-इंथूसियास्टिक (जनसेवा और सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर)

एक साल में 40हजार को नौकरी

मुख्य सचिव एम.के. दास ने कहा कि एक महीने में राज्य के विभिन्न विभागों में लगभग 40 हजार से अधिक युवाओं को नियुक्ति दी गई है।

10 लाख युवाओं ने लिया था हिस्सा

गुजरात पुलिस भर्ती बोर्ड की अध्यक्ष नीरजा गोटरु ने बताया कि इस भर्ती प्रक्रिया में राज्य से 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने शारीरिक परीक्षा में भाग लिया। इसके बाद 2.45 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने लिखित परीक्षा दी। इनमें से 32 हजार से अधिक उम्मीदवारों का दस्तावेज सत्यापन किया गया। इसके बाद प्रोविजनल लिस्ट तैयार कर लोक रक्षक कैडर में कुल 11,899 उम्मीदवारों की भर्ती प्रक्रिया की गई, जिनमें 8,782 पुरुष और 3,117 महिला उम्मीदवारों का चयन हुआ। पूरी प्रक्रिया बायोमेट्रिक और विभिन्न तकनीकों का उपयोग कर पारदर्शी तरीके से आयोजित की गई।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#AhmedabadNews

Published on:

23 Dec 2025 09:13 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / गुजरात पुलिस बेड़े में जुड़े 11 हजार युवा, पसंदीदा जगह होगी तैनाती

बड़ी खबरें

View All

अहमदाबाद

गुजरात

ट्रेंडिंग

कांकरिया कार्निवल का 5000 करोड़ का बीमा कवच, टिकट शर्त पर विवाद

Kanariya carnival Ahmedabad
अहमदाबाद

पुलिस पर प्रजा के भरोसे को मजबूत करने वाला वातावरण बनाए: मुख्यमंत्री

CM Bhupendra patel
अहमदाबाद

गुजरात में शराबबंदी के बीच राज्य सरकार का एक और बड़ा निर्णय

Gift City
अहमदाबाद

Ahmedabad: वाडज में बिल्ली को मारने का वीडियो वायरल, पुलिस ने आरोपी को पकड़ा

Vadaj police
अहमदाबाद

Ahmedabad: वटामण-बगोदरा हाईवे पर दंपत्ति से कार, मोबाइल लूट ले गए आरोपी

Ahmedabad Bagodara police
अहमदाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.