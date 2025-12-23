कांकरिया कार्निवल का 5000 करोड़ का बीमा कवच, टिकट शर्त पर विवाद

अहमदाबाद में कांकरिया कार्नीवल की तैयीर करते हुए।
अहमदाबाद महानगरपालिका की ओर से गुरुवार से 31 दिसंबर तक आयोजित होने वाले कांकरिया कार्निवल 2025 के लिए 5000 करोड़ का बीमा कवच लिया है। हालांकि अब कंपनी की शर्त पर हुए विवाद को सुलझाने के लिए महानगरपालिका ने प्रयास किए हैं। बीमा दस्तावेज़ में दर्ज शर्तों के अनुसार यह कवरेज केवल मृत्यु की स्थिति में लागू होगा। इसके अलावा एक विवादित मुद्दा भी है। इसके अनुसार केवल वैध टिकटधारी आगंतुक ही बीमा दावा करने के पात्र होंगे। जबकि कार्निवल में प्रवेश पूरी तरह निशुल्क है। ऐसे में सवाल उठे कि जब मनपा प्रवेश टिकट ही नहीं देती, तो किसी घटना के बाद आगंतुक दावा कैसे कर पाएगा।
इस संबंध में महानगरपालिका के स्थायी समिति के अध्यक्ष देवांग दाणी ने बताया कि कंपनी को विवादित शर्त हटाने के लिए कह दिया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि बीमा का उद्देश्य आगंतुकों को सुरक्षा देना है, न कि उन्हें टिकट की शर्तों में उलझाना है। इस बीमा कवच के लिए मनपा ने 3.91 लाख रुपए की राशि चुकाई है। बीमा दस्तावेज में संभावित फायर और एलाइड पेरिल्स, अर्थक्वेक कवरेज, पब्लिक लायबिलिटी, और टेररिज्म को शामिल किया है।
