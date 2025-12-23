कांकरिया कार्निवल का 5000 करोड़ का बीमा कवच, टिकट शर्त पर विवाद

अहमदाबाद महानगरपालिका की ओर से गुरुवार से 31 दिसंबर तक आयोजित होने वाले कांकरिया कार्निवल 2025 के लिए 5000 करोड़ का बीमा कवच लिया है। हालांकि अब कंपनी की शर्त पर हुए विवाद को सुलझाने के लिए महानगरपालिका ने प्रयास किए हैं। बीमा दस्तावेज़ में दर्ज शर्तों के अनुसार यह कवरेज केवल मृत्यु की स्थिति में लागू होगा। इसके अलावा एक विवादित मुद्दा भी है। इसके अनुसार केवल वैध टिकटधारी आगंतुक ही बीमा दावा करने के पात्र होंगे। जबकि कार्निवल में प्रवेश पूरी तरह निशुल्क है। ऐसे में सवाल उठे कि जब मनपा प्रवेश टिकट ही नहीं देती, तो किसी घटना के बाद आगंतुक दावा कैसे कर पाएगा।