पुलिस पर प्रजा के भरोसे को मजबूत करने वाला वातावरण बनाए: मुख्यमंत्री

उपमुख्यमंत्री सह गृहमंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि दो दिवसीय क्राइम कॉन्फ्रेंस के दौरान जूनियर आईपीएस अधिकारियों से लेकर सीनियर आईपीएस अधिकारियों सहित सभी अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले नए विषयों और बेस्ट प्रैक्टिस को उदार मन से स्वीकार करें। इस आयोजन में सभी शहर, जिले के डीसीपी,एसपी का भी समावेश करने पर बल दिया गया, जिससे इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उनके आइडिया साझा हों। उनके द्वारा किए जा रहे टेक्नोलॉजी के उपयोग, अलग-अलग क्षेत्रों में नए प्रयासों का आपसी आदान-प्रदान हो।