अहमदाबाद महानगरपालिका बनेगी पेपरलेस, गुजरात में ऐसी पहली मनपा

मनपा का अनुमान है कि इस डिजिटल बदलाव से प्रिंटिंग और डाक खर्च में 80 से 90 प्रतिशत तक कमी आएगी। बचाए गए धन को शहर के विकास कार्यों में लगाया जाएगा। साथ ही, पेपरलेस कार्यप्रणाली से पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। कागज की बचत होगी, पेड़ों की कटाई कम होगी और कार्बन फुटप्रिंट घटेगा। बैठक कक्ष में पार्षदों और अधिकारियों के लिए टैबलेट लगाए जाएंगे, जिनसे वे एजेंडा और रिकॉर्ड तक तुरंत पहुंच सकेंगे। मनपा का मानना है कि यह कदम न केवल डिजिटल इंडिया अभियान को मजबूती देगा, बल्कि दस्तावेजों तक त्वरित पहुंच, आसान रिकॉर्ड-कीपिंग और बेहतर तैयारी से बैठकों को अधिक प्रभावी बनाएगा।