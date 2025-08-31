गुजरात में मौसम की 90 फीसदी बारिश, उ.गु.में सर्वाधिक 94 प्रतिशत

गुजरात में रविवार सुबह छह बजे तक इस मौसम की 90 फीसदी बारिश हो गई है। रीजन के आधार पर देखें तो सबसे अधिक 94 प्रतिशत से अधिक बारिश उत्तर गुजरात में हुई है, जबकि सौराष्ट्र रीजन में सबसे कम 84 फीसदी पानी गिरा है।राज्य में रविवार को सुबह छह बजे से शाम छह बजे तक 141 तहसीलों में बारिश हुई। इस दौरान सबसे अधिक महीसागर जिले की कडाणा तहसील में तीन इंच, दाहोद जिले की सिंगवड तहसील में दो इंच से अधिक पानी गिरा। मौसम विभाग ने राज्य में आगामी 7 सितंबर तक विविध भागों में भारी बारिश की भी आशंका जताई है।स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर-गांधीनगर के आंकडों के अनुसार प्रदेश में वर्ष 1995 से 2024 तक हुई बारिश के आधार पर राज्य की औसत बारिश 882 मिलीमीटर (35 इंच से ज्यादा) है। इसकी तुलना में अब तक 793 मिलीमीटर (31 इंच से अधिक) बरसात हो चुकी है। जो लगभग 90 फीसदी है।