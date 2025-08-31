Patrika LogoSwitch to English

गुजरात में मौसम की 90 फीसदी बारिश, उ.गु.में सर्वाधिक 94 प्रतिशत

141 तहसीलों में रविवार को हुई बरसात, महीसागर की कडाणा तहसील में तीन इंच गिरा पानी

अहमदाबाद

Omprakash Sharma

Aug 31, 2025

Rain water in Sardarnagar road

गुजरात में रविवार सुबह छह बजे तक इस मौसम की 90 फीसदी बारिश हो गई है। रीजन के आधार पर देखें तो सबसे अधिक 94 प्रतिशत से अधिक बारिश उत्तर गुजरात में हुई है, जबकि सौराष्ट्र रीजन में सबसे कम 84 फीसदी पानी गिरा है।राज्य में रविवार को सुबह छह बजे से शाम छह बजे तक 141 तहसीलों में बारिश हुई। इस दौरान सबसे अधिक महीसागर जिले की कडाणा तहसील में तीन इंच, दाहोद जिले की सिंगवड तहसील में दो इंच से अधिक पानी गिरा। मौसम विभाग ने राज्य में आगामी 7 सितंबर तक विविध भागों में भारी बारिश की भी आशंका जताई है।स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर-गांधीनगर के आंकडों के अनुसार प्रदेश में वर्ष 1995 से 2024 तक हुई बारिश के आधार पर राज्य की औसत बारिश 882 मिलीमीटर (35 इंच से ज्यादा) है। इसकी तुलना में अब तक 793 मिलीमीटर (31 इंच से अधिक) बरसात हो चुकी है। जो लगभग 90 फीसदी है।

रविवार को सुबह से शाम छह बजे तक साबरकांठा जिले की हिम्मतनगर, भावनगर की महुवा, अहमदाबाद की दस्क्रोई, दाहोद जिले की दाहोद और लीमखेड़ा तहसील, वलसाड शहर, सूरत शहर, भावनगर शहर, छोटा उदेपुर की नसवाडी,पंचमहाल जिले की मोरवा हडफ तहसील में एक इंच से अधिक पानी गिरा।

राज्य में आज और कल हल्की से भारी बारिश संभव

राज्य के साबरकांठा, अरवल्ली, पंचमहाल, दाहोद, महिसागर, नवसारी, वलसाड समेत कुछ जिलों में सोमवार को भारी बारिश की संभावना जताई है। इसके अलावा अहमदाबाद समेत कई क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रतिघंटे की गति से हवाएं भी चल सकती हैं। मंगलवार को विविध जिलों में हल्की से भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार आगामी सात सितंबर तक राज्य के कई जिलों में भारी से अतिभारी बारिश भी हो सकती है।

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / गुजरात में मौसम की 90 फीसदी बारिश, उ.गु.में सर्वाधिक 94 प्रतिशत

