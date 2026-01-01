अहमदाबाद फ्लावर शो: फूल मंडला और सरदार पटेल के फूल चित्र ने बनाया गिनीज बुक रिकॉर्ड

गिनीज बुका आफ रिकार्ड के बाद प्रमाण पत्र के के साथ महापौर प्रतिभा जैन व अन्य।
अहमदाबाद शहर के साबरमती रिवरफ्रंट पर आयोजित 14वें अहमदाबाद इंटरनेशनल फ्लावर शो-2026 ने इस वर्ष एक साथ दो नए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर इतिहास रच दिया। इसमें विश्व का सबसे बड़ा फूल मंडला और सरदार वल्लभभाई पटेल का सबसे विशाल फूल चित्र दर्ज हुआ। लगातार तीसरे वर्ष रिकॉर्ड बनने से अहमदाबाद ने वैश्विक पहचान हासिल की है।
फूल मंडला का व्यास लगभग 33.6 मीटर और क्षेत्रफल 886.789 वर्गमीटर है। इसे उच्च तकनीक डिफरेंशियल ग्लोबल पोज़िशनिंग सिस्टम (डीजीपीएस) सर्वे से मापा गया और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने मान्यता दी। वहीं, राष्ट्रीय एकता के प्रतीक लौहपुरुष सरदार पटेल का फूल चित्र 41.17 मीटर लंबा और 8 मीटर चौड़ा है, जिसका कुल क्षेत्रफल 329.360 वर्गमीटर है। इसे टोटल स्टेशन सर्वे और माप टेप से मापा गया और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने इसे विश्व का सबसे बड़ा फूल चित्र घोषित किया।
फ्लावर शो ने 2024 में सबसे लंबी फूल संरचना और 2025 में विश्व का सबसे बड़ा फूल गुलदस्ता बनाकर रिकॉर्ड बनाया था। 2026 में एक ही वर्ष में दो रिकॉर्ड बनना अहमदाबाद और गुजरात के लिए गर्व का क्षण है।
