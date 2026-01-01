अहमदाबाद फ्लावर शो: फूल मंडला और सरदार पटेल के फूल चित्र ने बनाया गिनीज बुक रिकॉर्ड

फूल मंडला का व्यास लगभग 33.6 मीटर और क्षेत्रफल 886.789 वर्गमीटर है। इसे उच्च तकनीक डिफरेंशियल ग्लोबल पोज़िशनिंग सिस्टम (डीजीपीएस) सर्वे से मापा गया और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने मान्यता दी। वहीं, राष्ट्रीय एकता के प्रतीक लौहपुरुष सरदार पटेल का फूल चित्र 41.17 मीटर लंबा और 8 मीटर चौड़ा है, जिसका कुल क्षेत्रफल 329.360 वर्गमीटर है। इसे टोटल स्टेशन सर्वे और माप टेप से मापा गया और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने इसे विश्व का सबसे बड़ा फूल चित्र घोषित किया।