1 जनवरी 2026,

गुरुवार

अहमदाबाद

Ahmedabad: ट्रेनों में चोरी करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश

-पश्चिम रेलवे अहमदाबाद की एलसीबी, अहमदाबाद रेलवे पुलिस की टीम ने पांच को पकड़ा, दो आरोपी फरार, पांच मामलों की गुत्थी सुलझी

अहमदाबाद

nagendra singh rathore

Jan 01, 2026

Ahmedabad. चलती ट्रेनों में चोरी करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह का अहमदाबाद पश्चिम रेलवे की लोकल क्राइम ब्रांच (एलसीबी) और अहमदाबाद रेलवे पुलिस टीम ने पर्दाफाश किया है। गिरोह से जुड़े पांच सदस्यों को पकड़ा है। उनके पास से चोरी का 1.91 लाख रुपए का मुद्दामाल जब्त किया है।

पकड़े गए आरोपियों में हरियाणा के कैथल जिले के कलायत रोपती मोहल्ला वार्ड नंबररोद निवासी राजबीर सांसी, भिवानी जिले के रोहनात निवासी मेनपाल उर्फ टेनी उर्फ जयकरण सांसी (40), हिसार जिले के बास निवासी सन्नी उर्फ गन्नी सांसी तथा लोहारी रागो निवासी जगदीश सांसी और सतबीर सांसी शामिल हैं। इस मामले में दो और आरोपी सुनील और मिन्टू फरार हैं।

पुलिस के अनुसार ये सभी राजबीर सांसी गिरोह के सदस्य हैं। यह गिरोह गुजरात के अलावा अन्य राज्यों में भी सक्रिय है। इनके विरुद्ध गुजरात में अहमदाबाद रेलवे थाना, साबरमती रेलवे थाना, सूरत रेलवे थाना और वलसाड रेलवे थाने में पांच मामले दर्ज हैं। इन सभी की गुत्थी सुलझी है। यह सभी मामले वर्ष 2025 में दर्ज हुए थे।

ट्रेन में चढ़ते, उतरते समय करते चोरी

प्राथमिक जांच में सामने आया कि गिरोह के सदस्य ट्रेन के गेट पर खड़े रहते थे। यह ट्रेन में चढ़ते और उतरते समय गेट पर खड़े रहकर यात्रियों को बातचीत में उलझा कर उनके बैग से कीमती सामान की चोरी करने की मोडस ऑपरेंडी अपनाते थे।

01 Jan 2026 10:32 pm

