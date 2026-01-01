Ahmedabad: ट्रेनों में चोरी करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश

पकड़े गए आरोपियों में हरियाणा के कैथल जिले के कलायत रोपती मोहल्ला वार्ड नंबररोद निवासी राजबीर सांसी, भिवानी जिले के रोहनात निवासी मेनपाल उर्फ टेनी उर्फ जयकरण सांसी (40), हिसार जिले के बास निवासी सन्नी उर्फ गन्नी सांसी तथा लोहारी रागो निवासी जगदीश सांसी और सतबीर सांसी शामिल हैं। इस मामले में दो और आरोपी सुनील और मिन्टू फरार हैं।