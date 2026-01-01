1 जनवरी 2026,

गुरुवार

अहमदाबाद

Ahmedabad: मांडल, वीरमगाम, बेचराजी क्षेत्र आज स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन-ऑटो हब : मुख्यमंत्री पटेल

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने नए साल के पहले दिन किया विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास, वीरमगाम, देत्रोज, मांडल को 497 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात

अहमदाबाद

image

nagendra singh rathore

Jan 01, 2026

CM Bhupendra patel

Ahmedabad. मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने वर्ष 2026 के पहले दिन गुरुवार को वीरमगाम विधानसभा क्षेत्र के वीरमगाम, देत्रोज, मांडल को रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे और ओवरब्रिज सहित 497 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात दी।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कभी संसाधनों की कमी, वर्षा आधारित खेती और रोजगार के लिए युवाओं के पलायन जैसी विकट स्थिति से जूझते मांडल, बेचराजी और वीरमगाम क्षेत्र प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विकास के विजन के चलते आज स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन (एसआइआर) और ऑटो हब बन गया है।

कोकता फाटक की ट्रैफिक समस्या होगी खत्म

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले तीन वर्षों में ही मांडल-बेचराजी एसआइआर को जोड़ने वाली सड़कों और पुलों के 488 करोड़ रुपए के कार्य पूरे हुए हैं। एसआइआर से जुड़ने वाले हाईवे, परिवहन में बुनियादी ढांचे के विकास और फोरलेन रोड तथा रेलवे ओवरब्रिज के कारण इस क्षेत्र के विकास को नई दिशा और नई गति मिलेगी। रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण होने से कोकता फाटक पर वर्षो से चली आ रही ट्रैफिक की समस्या खत्म होगी, जिससे लगभग 1 लाख नागरिकों के समय और ईंधन की बचत होगी।

आज हर दिन बन रहा 34 किमी हाईवे

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज रोजाना 34 किमी नेशनल हाईवे बन रहे हैं। राज्य सरकार ने भी नमो शक्ति एक्सप्रेस-वे और 1155 किमी के 12 गरवी गुजरात हाइस्पीड कॉरिडोर के लिए 10,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। वीरमगाम विधायक हार्दिक पटेल ने कहा कि पिछले तीन वर्षों में वीरमगाम विधानसभा क्षेत्र को 2500 करोड़ रुपए से अधिक विकास के कार्य मिले हैं।

इन कार्यों की रखी नींव

वीरमगाम नपा से मांडल-दसाड़ा रोड का 285 करोड़ का कार्य, वीरमगाम शहर के रैयापुर ओवरब्रिज का 91 करोड़ का कार्य, मांडल के विठ्ठलापुर से देत्रोज-कड़ी रोड के रिसर्फेसिंग का 55 करोड़ का कार्य, वीरमगाम तहसील के थोरी मुबारक से लीया-वांसवा रोड का 39 करोड़ का कार्य, करकथल-हांसलपुर रोड का 12 करोड़ का कार्य शामिल है। देत्रोज, वीरमगाम नए सर्किट का कार्य, देत्रोज सब रजिस्ट्रार, सचाणा बाइपास रोड का कार्य शामिल है।

