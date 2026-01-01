Ahmedabad: मांडल, वीरमगाम, बेचराजी क्षेत्र आज स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन-ऑटो हब : मुख्यमंत्री पटेल

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले तीन वर्षों में ही मांडल-बेचराजी एसआइआर को जोड़ने वाली सड़कों और पुलों के 488 करोड़ रुपए के कार्य पूरे हुए हैं। एसआइआर से जुड़ने वाले हाईवे, परिवहन में बुनियादी ढांचे के विकास और फोरलेन रोड तथा रेलवे ओवरब्रिज के कारण इस क्षेत्र के विकास को नई दिशा और नई गति मिलेगी। रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण होने से कोकता फाटक पर वर्षो से चली आ रही ट्रैफिक की समस्या खत्म होगी, जिससे लगभग 1 लाख नागरिकों के समय और ईंधन की बचत होगी।