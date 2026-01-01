आंबावाड़ी में निर्माणाधीन साइट की चौथी मंजिल से गिरे तीन श्रमिक, दो की मौत

अहमदाबाद Ahmedabad शहर के आंबावाड़ी क्षेत्र में गुरुवार सुबह निर्माणाधीन इमारत की साइट पर दर्दनाक हादसा हो गया। इस साइट पर काम कर रहे तीन श्रमिक चौथी मंजिल से नीचे गिर गए। इस हादसे में राजस्थान के दो मजदूरों की मौत हो गई तथा तीसरा घायल बताया गया है।एलिसब्रिज थाने के पुलिस निरीक्षक के एम भुवा ने बताया कि आंबावाड़ी में वर्धमान डवलपर्स की निर्माणाधीन साइट पर गुरुवार सुबह 10 से 11 बजे के बीच कार्य चल रहा था। उस दौरान चौथी मंजिल पर पालक बांधकर (सेटिंग पाटा के माध्यम से) काम कर रहे राजस्थान के डूंगरपुर जिले के मुवडी निवासी शांतिलाल मानत (31) और उदयपुर जिले के देवीलाल गमा समेत तीन श्रमिक नीचे गिर गए। इस हादसे में शांतिलाल तथा देवीलाल की मौत हो गई। एक घायल को 108 के माध्यम से अस्पताल में भर्ती करवाया गया।