लाजपोर जेल का जेलर बन 15 हजार मांगने वाला शातिर गिरफ्तार

जोन-2 के डीसीपी भरत राठौड़ ने मंगलवार रात को संवाददाताओं को बताया कि सूरत के सचिन थाने में 15 नवंबर को एक मामला दर्ज हुआ है। उसमें आरोप है कि जेल में बंद एक आरोपी के परिजन को फोन करके लाजपोर जेल के जेलर के रूप में परिचय देकर जेल में कैदी को घर का खाना, बिस्तर व अन्य सुविधाएं देने के नाम पर 15 हजार रुपए की मांग की गई थी। इससे जुड़ा ऑडियो और कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे।