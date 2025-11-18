Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अहमदाबाद

लाजपोर जेल का जेलर बन 15 हजार मांगने वाला शातिर गिरफ्तार

-जोन-2 डीसीपी की एलसीबी ने ईसनपुर से आरोपी को दबोचा, पांच फोन जब्त, पहले भी ऐसे मामलों में हो चुकी गिरफ्तारी

2 min read
Google source verification

अहमदाबाद

image

nagendra singh rathore

Nov 18, 2025

zone 2 fake jailer

Ahmedabad. सूरत के अडाजण थाने में दर्ज ब्लैकमेलिंग के मामले में पकड़े गए आरोपी की पत्नी को सूरत की लाजपोर जेल का जेलर बन फोन करके 15 हजार मांगने वाले शातिर आरोपी को अहमदाबाद शहर पुलिस ने धर दबोचा है। आरोपी को ईसनपुर क्षेत्र से जोन-2 के डीसीपी की लोकल क्राइम ब्रांच (एलसीबी) टीम ने पकड़ा है। इसका नाम राजेश उर्फ चको त्रिवेदी (49) है। यह ईसनपुर जयमाला के पास आनंद सोसाइटी का रहने वाला है।

जोन-2 के डीसीपी भरत राठौड़ ने मंगलवार रात को संवाददाताओं को बताया कि सूरत के सचिन थाने में 15 नवंबर को एक मामला दर्ज हुआ है। उसमें आरोप है कि जेल में बंद एक आरोपी के परिजन को फोन करके लाजपोर जेल के जेलर के रूप में परिचय देकर जेल में कैदी को घर का खाना, बिस्तर व अन्य सुविधाएं देने के नाम पर 15 हजार रुपए की मांग की गई थी। इससे जुड़ा ऑडियो और कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे।

इसकी जांच करने पर टीम को सूचना मिली कि इस प्रकार की मॉडस ऑपरेंडी से पैसे ठगने वाला आरोपी अहमदाबाद के ईसनपुर में रहता है। जांच करने पर वह घर पर मिल गया। उसका नाम राजेश त्रिवेदी है। पूछताछ में उसने लाजपोर जेल का जेलर बन आरोपी की पत्नी को फोन करके पैसे मांगने का आरोप कबूला है। उसे पकड़ लिया है। उसे सचिन पुलिस को सौंपने की प्रक्रिया शुरू की है।

चैनल, पेपर से जुटाता जानकारी

आरोपी इतना शातिर है कि यह न्यूज चैनल, पेपर में प्रकाशित अपराध के समाचार से आरोपियों के बारे में जानकारी लेता। फिर उनका वकील बनकर थानों से जानकारी लेकर उनके परिजनों को जेलर बन फोन करके सुविधा देने के नाम पर पैसे मांगता था।

नकली पुलिस, तहसीलदार के नाम पर भी ठगी

जांच में सामने आया कि आरोपी के विरुद्ध गांधीनगर सेक्टर-21 में 2016 में नकली फूड सेफ्टी ऑफिसर बन ठगने का मामला दर्ज है। 2015 में अहमदाबाद के बापूनगर में नकली पुलिस, 2017 में अमरेली में नकली तहसीलदार और 2004 में कालूपुर थाने में नकली आयकर अधिकारी बन ठगी करने का मामला दर्ज हो चुका है। इसमें गिरफ्तारी हो चुकी है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#AhmedabadNews

Published on:

18 Nov 2025 10:12 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / लाजपोर जेल का जेलर बन 15 हजार मांगने वाला शातिर गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

अहमदाबाद

गुजरात

ट्रेंडिंग

गति शक्ति विवि -डीआरडीओ का अहम एमओयू

अहमदाबाद

चीनी गिरोह के पास 500 लोगों को भेजने वाला मुख्य एजेंट गिरफ्तार

Ahmedabad News
अहमदाबाद

Ahmedabad: आतंकी हमले की साजिश के आरोपियों पर साबरमती जेल में हमला

Sabarmati jail
अहमदाबाद

अब ट्रैफिक मैनेजमेंट, रोड सेफ्टी में स्वदेशी तकनीक अपनाएगी गुजरात पुलिस

Gujarat police
अहमदाबाद

गुजरात की जेल में आतंकी डॉ. अहमद पर कैदियों ने किया हमला

आतंकी डॉ. अहमद पटेल के साथ कैदियों ने की मारपीट
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.