Gujarat: गिफ्ट सिटी में अब परमिट बिना शराब पी सकेंगे अन्य राज्य के लोग व विदेशी नागरिक

गुजरात सरकार ने सबसे पहले 30 दिसंबर 2023 को गिफ्ट सिटी में काम करने वाले और आने वाले मेहमानों के लिए परमिट पर शराब सेवन की छूट दी थी। इसके लिए होटल में एक विशेष क्षेत्र सुनिश्चित किया गया था, जहां पर ही शराब का सेवन हो सकता था। अब इस रियायत में और दरियादिली दिखाई गई है। जिसके तहत गिफ्ट सिटी के बाहरी मेहमान सिर्फ फोटो पहचान पत्र दिखाकर शराब का सेवन (वाइन एंड डाइन फेसिटिली) कर सकेंगे। वे होटल, रेस्टोरेंट के तय क्षेत्र के साथ अब स्वीमिंग पूल, टेरेस, गार्डन में भी शराब का सेवन कर सकेंगे। इतना ही नहीं कमरे में मंगवाकर भी शराब का सेवन करने की छूट दी गई है।