अहमदाबाद

Ahmedabad तेज रफ्तार का कहर: नेहरूनगर में बेकाबू कार की टक्कर से दो की मौत

-दुपहिया वाहन चालक और सवार को मारी थी टक्कर, चालक हिरासत में, ट्रैफिक पुलिस ने दर्ज की प्राथमिकी

अहमदाबाद

nagendra singh rathore

Aug 11, 2025

Accident

Ahmedabad. शहर में तेज रफ्तार वाहनों से मौत की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। ऐसी ही एक और भीषण वाहन दुर्घटना रविवार मध्यरात्रि बाद करीब डेढ़ बजे नेहरूनगर सर्कल झांसी की प्रतिमा के पास हुई। इसमें तेज रफ्तार कार ने आगे जा रहे दुपहिया वाहन (स्कूटर) को टक्कर मार दी। इस घटना में एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई, जबकि अन्य जख्मी व्यक्ति ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। आरोपी कार को मौके पर ही छोड़कर फरार हो गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची ट्रैफिक पुलिस ने इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज करते हुए आरोपी कार चालक को हिरासत में लिया है। उससे पूछताछ की जा रही है।

जमालपुर के रहने वाले थे दोनों व्यक्ति

ट्रैफिक उपायुक्त (पश्चिम) नीता देसाई ने संवाददाताओं को बताया कि यह घटना रविवार मध्यरात्रि बाद नेहरूनगर में झांसी की रानी की प्रतिमा के पास हुई। तेज रफ्तार कार के चालक ने दुपहिया वाहन को टक्कर मार दी। इस घटना में दुपहिया वाहन पर जा जा रहे जमालपुर निवासी अकरम कुरेशी (22), की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि जख्मी अश्फाक अजमेरी (33) ने सोला सिविल हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया। आरोपी कार को मौके पर छोड़कर फरार हो गया।

कार चालक हिरासत में, मालिक से भी पूछताछ

डीसीपी देसाई ने बताया कि जिस कार से एक्सीडेंट हुआ है, उसके चालक और मालिक की पहचान कर ली गई है। मणिनगर कांकरिया क्षेत्र निवासी निमिषा सोनी कार की मालिक हैं। इस कार को रोहन सोनी चला रहा था। वह कॉलेज में दूसरे वर्ष में पढ़ाई करता है। घटना के समय वह कार में अकेला ही था। उसे हिरासत में ले लिया है। पूछताछ जारी है।

तीन कारों के रेस लगाने की आशंका

मृतक युवकों के परिजनों का आरोप है कि आरोपी और उसके अन्य साथी तीन कारों से रेस लगा रहे थे। उस समय काबू खोने से कार के चालक ने दुपहिया वाहन को टक्कर मार दी, जिसमें उनके दो युवाओं की जिंदगी चली गई। ट्रैफिक डीसीपी ने कहा कि इस मामले में जांच की जाएगी कि कार से रेस लगाई गई थी कि नहीं यदि ऐसा होगा तो उसे जांच में शामिल करेंगे, उस हिसाब से धाराएं जोड़ी जाएंगीं। इसके लिए सीसीटीवी फुटेज की मदद ली जाएगी। प्रथम दृष्टया हाथ में आए फुटेज में घटनास्थल से दुर्घटना के समय तीन कारें आंबावाडी से झांसी स्टैच्यू नेहरूनगर की ओर तेज गति से एक दूसरे से रेस लगाती नजर आ रही हैं। ये सभी सीजी रोड पर पार्टी करके यहां से गुजर रहे थे।

Published on:

11 Aug 2025 10:24 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / Ahmedabad तेज रफ्तार का कहर: नेहरूनगर में बेकाबू कार की टक्कर से दो की मौत

