Ahmedabad तेज रफ्तार का कहर: नेहरूनगर में बेकाबू कार की टक्कर से दो की मौत

मृतक युवकों के परिजनों का आरोप है कि आरोपी और उसके अन्य साथी तीन कारों से रेस लगा रहे थे। उस समय काबू खोने से कार के चालक ने दुपहिया वाहन को टक्कर मार दी, जिसमें उनके दो युवाओं की जिंदगी चली गई। ट्रैफिक डीसीपी ने कहा कि इस मामले में जांच की जाएगी कि कार से रेस लगाई गई थी कि नहीं यदि ऐसा होगा तो उसे जांच में शामिल करेंगे, उस हिसाब से धाराएं जोड़ी जाएंगीं। इसके लिए सीसीटीवी फुटेज की मदद ली जाएगी। प्रथम दृष्टया हाथ में आए फुटेज में घटनास्थल से दुर्घटना के समय तीन कारें आंबावाडी से झांसी स्टैच्यू नेहरूनगर की ओर तेज गति से एक दूसरे से रेस लगाती नजर आ रही हैं। ये सभी सीजी रोड पर पार्टी करके यहां से गुजर रहे थे।