Ahmedabad: ऑपरेशन म्यूल हंट: शहर के जोन-4 डीसीपी के थाना क्षेत्र में 8 मामले दर्ज

इसके तहत जोन-4 के शाहीबाग थाने में दो मामले दर्ज किए गए हैं, जिसमें चार आरोपियों को पकड़ा गया है। दो आरोपी फरार हैं। इन दोनों मामलों में तीन म्यूल बैंक अकाउंट का पता चला। इसी प्रकार से मेघाणीनगर थाने में भी दो मामले दर्ज किए गए हैं,जिसमें भी चार आरोपियों को पकड़ा है। दो अकाउंट का पता चला है। दरियापुर, सरदारनगर, नरोडा ,कृष्णनगर थाना क्षेत्र में एक-एक मामला दर्ज किया गया है। सरदारनगर,नरोडा में दर्ज मामले में आरोपी की गिरफ्तारी बाकी है।