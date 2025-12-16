Ahmedabad: ऑपरेशन म्यूल हंट: शहर के जोन-4 डीसीपी के थाना क्षेत्र में 8 मामले दर्ज

Ahmedabad. शहर पुलिस की ओर से साइबर अपराध पर लगाम लगाने को शुरू किए गए ऑपरेशन म्यूल हंट अभियान के तहत जोन-4 उपायुक्त के थाना क्षेत्रों में भी कार्रवाई की जा रही है। अब तक इस मामले में जोन-4 के थाना क्षेत्र में 8 मामले दर्ज किए गए हैं, नौ आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।
जोन-4 के उपायुक्त अतुल बंसल ने मंगलवार को संवाददाताओं को बताया कि कई लोग साइबर ठग गिरोह से मिलकर साइबर ठगी के पैसों को अपने अकाउंट में जमा करवाते हैं और कमीशन लेकर ठगी के जमा हुए पैसों को आगे आंगडिया के जरिए, नकदी निकालकर या क्रिप्टो करेंसी के जरिए ठग गिरोह के अन्य लोगों तक पहुंचाते हैं। ऐसे लोगों के विरुद्ध भी पुलिस ने कार्रवाई की है।
इसके तहत जोन-4 के शाहीबाग थाने में दो मामले दर्ज किए गए हैं, जिसमें चार आरोपियों को पकड़ा गया है। दो आरोपी फरार हैं। इन दोनों मामलों में तीन म्यूल बैंक अकाउंट का पता चला। इसी प्रकार से मेघाणीनगर थाने में भी दो मामले दर्ज किए गए हैं,जिसमें भी चार आरोपियों को पकड़ा है। दो अकाउंट का पता चला है। दरियापुर, सरदारनगर, नरोडा ,कृष्णनगर थाना क्षेत्र में एक-एक मामला दर्ज किया गया है। सरदारनगर,नरोडा में दर्ज मामले में आरोपी की गिरफ्तारी बाकी है।
