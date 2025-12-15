15 दिसंबर 2025,

सोमवार

वडोदरा : अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार दो लोगों की मौत

अहमदाबाद-मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाघोडिया चौकड़ी के पास हादसा पांच बच्चों का पिता था एक मृतक वडोदरा. शहर में तेज रफ्तार का कहर जारी है। दुर्घटनाओं में लगातार चिंताजनक वृद्धि हो रही है। सोमवार सुबह अहमदाबाद-मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाघोडिया चौकड़ी के पास बने ब्रिज पर एक और भीषण हादसा हुआ। इसमें अज्ञात वाहन की [&hellip;]

अहमदाबाद

image

Rajesh Bhatnagar

Dec 15, 2025

अहमदाबाद-मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाघोडिया चौकड़ी के पास हादसा

पांच बच्चों का पिता था एक मृतक

वडोदरा. शहर में तेज रफ्तार का कहर जारी है। दुर्घटनाओं में लगातार चिंताजनक वृद्धि हो रही है। सोमवार सुबह अहमदाबाद-मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाघोडिया चौकड़ी के पास बने ब्रिज पर एक और भीषण हादसा हुआ। इसमें अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार दो लोगों की मौत हो गई। इस घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई।जानकारी के अनुसार, ब्रिज से गुजर रहे बाइक सवार दो लोगों को किसी अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मारी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक पर सवार दोनों लोगों ने की मौत हुई। मृतकों में शहर के सरदार एस्टेट निवासी दिलीप वसावा (38) व शहर के न्यू वीआइपी रोड पर मुखी नगर के सामने मारूति नगर निवासी गंभीरभाई नायक (52) शामिल हैं।
इनमें से दिलीप वडोदरा जिले की डभोइ तहसील के सीमडिया गांव के वसावा फलिया का मूल निवासी और गंभीरभाई वडोदरा जिले की वाघोडिया तहसील के जवेरपुरा का मूल निवासी था। जानकारी के अनुसार, गंभीरभाई की पत्नी और तीन पुत्रियां व दो पुत्र सहित पांच संतान हैं।
हादसे के बाद अज्ञात वाहन चालक मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही आसपास के लोग बड़ी संख्या में मौके पर एकत्र हो गए। कपुराई पुलिस स्टेशन की टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और दिलीप के शव व घायल गंभीरभाई को सयाजी अस्पताल पहुंचाया। वहां गंभीरभाई की भी मौत हो गई। कपुराई पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपी चालक को पकड़ने के लिए कार्रवाई शुरू की।

Published on:

15 Dec 2025 10:20 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / वडोदरा : अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार दो लोगों की मौत

